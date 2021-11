KORONAVÍRUS Vedci porovnávali zaočkovaných a nezaočkovaných ľudí: Vyvrátili mýtus, ktorému verí mnoho ľudí

Podľa niektorých štúdií majú očkovaní aj neočkovaní ľudia s covidom podobnú maximálnu vírusovú záťaž, čo je najvyššie množstvo vírusu v organizme. Očkovaní ľudia sa však rýchlejšie dokážu zbaviť vírusu s nižšími hladinami, preto sú v priemere menej infekční. Jack Feehan, výskumný pracovník na austrálskej Victoria University a imunologička Vasso Apostolopoulosová z Victoria University vo svojom článku vysvetlili, prečo je to tak. Štúdia v lekárskom časopise The Lancet sledovala 602 primárnych blízkych kontaktov 471 ľudí s covidom. Experti zistili, že neexistujú žiadne rozdiely v maximálnej vírusovej záťaži medzi očkovanými a neočkovanými jedincami. Ukázalo sa tiež len malé zníženie počtu infekcií u členov domácnosti medzi očkovanými a neočkovanými ľuďmi, čo naznačuje podobnú úroveň infekčnosti.

Zdroj: Getty Images

Ďalšia nepublikovaná predtlač naznačuje podobný trend vo vírusovej záťaži medzi očkovanými a neočkovanými ľuďmi, ako aj správa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb z júla, ktorá analyzovala údaje o prepuknutí choroby v štáte Massachusetts. Tieto údaje pochádzajú z množstva veľkých verejných podujatí počas dvojtýždňového obdobia v júli v okrese Barnstable. Zo 469 prípadov sa 346 (74 percent) vyskytlo u plne zaočkovaných ľudí. Vírusová záťaž bola podobná u očkovaných aj neočkovaných skupín. Uvedené údaje však predstavujú nedokonalú reprezentáciu populácie a opatrenia, ktoré použili; jeden výter a test PCR neposkytujú informácie o celkovej vírusovej záťaži v priebehu času.

Vzťahuje sa na množstvo vírusu prítomného v telesných tekutinách v danom časovom bode. Vedci to môžu merať skúmaním krvi alebo výterom z nosa a hrdla. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že vyššia vírusová záťaž zodpovedá viac nákazlivému jedincovi. Nie vždy je to ale tak. Napríklad niektorí ľudia s covidom, ktorí nemajú príznaky a majú nízku vírusovú záťaž, prenášajú viac vírusu, pretože je menej pravdepodobné, že budú dodržiavať protipandemické opatrenia.

Zdroj: Getty Images

Výsledky štúdie dvojice vedcov naznačujú podobnosti z hľadiska vírusovej záťaže medzi očkovanými a neočkovanými ľuďmi. Neposkytujú však dôkazy o tom, že vakcíny nefungujú na zabránenie prenosu v populácii. Zatiaľ čo maximálna záťaž môže byť podobná, očkovaní ľudia majú pravdepodobne celkovo nižšiu vírusovú záťaž, a preto sú menej nákazliví. Vzhľadom na to, že vakcíny urýchľujú liečbu ochorenia COVID-19, očkovaní ľudia majú celkovo menej príležitostí na šírenie vírusu. Zdá sa, že je to tak aj v prípade infekčnejšieho variantu delta.

A new study found that vaccinated people with breakthrough infections were less likely to spread Covid. Not only does getting vaccinated reduce your risk of becoming seriously ill from the virus, it also protects those around you.