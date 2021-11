Ak trpíte arachnofóbiou, toto VIDEO určite nepozerajte: Gigant na stene v obývačke!

TRINIDAD - Na TikToku koluje nové video, ktoré by v žiadnom prípade nemali pozerať ľudia trpiaci arachnofóbiou. Hlavným hrdinom je totiž obrovský pavúk. Mnohí užívatelia polemizujú o tom, o aký druh pavúka ide. Autor videa to doposiaľ nešpecifikoval, zdá sa však, že na záberoch je tarantula.

Užívateľ známy ako noobmanbanton zverejnil krátke video, na ktorom je zachytená miestnosť a v jej hornom rohu vidno obrovského pavúka. Podľa záberov s nedá presne odhadnúť jeho veľkosť, zrejme ale dosahuje zhruba tridsať centimetrov. Podľa autora príspevku ide o tarantulu. "Psalmopoeus cambridgei, tarantula trinidadská," vysvetlil.

Tento druh je vraj veľmi bežný a vyskytuje sa najmä na ostrovoch Trinidad a Tobago. Je ľahko rozlíšiteľný, väčšinou je sfarbený do tmavozelena či tmavohneda, na bruchu zvykne mať vzory v tvare V a svetlejšie chĺpky pokrývajúce celé telo. Tieto pavúky, ktoré zvyčajne žijú na stromoch, sú známe svojím agresívnym správaním. Sú tiež veľkými jedákmi, obľubujú cvrčky, múčne červy a šváby. Samce tohto druhu žijú asi štyri roky, zatiaľ čo samice až zhruba trikráť dlhšie. Je pozoruhodné, že nadšenci tarantúl niekedy chovajú tento druh ako domáce zvieratá. Pre ich agresívnu povahu a nízku toleranciu manipulácie sa však neodporúčajú začiatočníkom.

Zdroj: Getty Images

Ďalší komentujúci teoretizovali, že stvorenie mohlo byť loveckým pavúkom, druhom, ktorý sa vyskytuje na mnohých oblastiach Zeme. Bez ohľadu na druh pavúka boli užívatelia šokovaní jeho veľkosťou. Viacerí sa napríklad vyjadrili, že ak by sa taký objavil u nich doma, celé by to tam vypálili. Iná osoba pavúka označila za démona a odporučila majiteľovi domu zavolať kňaza.