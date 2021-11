VIDEO Mladík po nevydarenom rande s chlapíkom dostal správu od jeho matky: Neuveríte, čo mu v nej písala

Mladý Američan zverejnil znepokujúcu konverzáciu s matkou chlapíka, s ktorým bol nedávno na rande. Nalieha v nej na neho, aby si zobral jej syna za muža a ak tak neurobí, poriadne ho pred kolegami zahanbí. V správach žena núti autora príspevku, aby dal jej synovi ešte jednu šancu, pretože ten je do nej vraj úplný blázon a jeho fotky má vyvesené na stenách svojej izby. "Pred pár týždňami si bol s mojím synom na rande. Na konci si mu povedal, že sa k sebe nehodíte. Bola som zdrvená z toho, keď sa syn vrátil domov a nebol zasnúbený s mužom, ktorého miluje. Prosím ťa preto, aby si s ním okamžite začal chodiť a zasnúbil sa s ním," píše žena v jednej zo správ.

Mladík si spočiatku myslí, že ide o vtip. Nedokáže totiž uveriť tomu, že by toto niekto mohol myslieť vážne. Vzápätí však poukáže na to, že jeho spoločník na schôdzke povedal viacero vecí, ktoré sa mu zdali príliš divné, a preto to s ním radšej hneď ukončil. Matka sa však nenechala odradiť a odvetila, že už kúpila zásnubný prsteň, ktorý mužovi odnesie do jeho práce, aby mohli začať plánovať svadbu dvojice.

TikTok ženu následne varoval, aby tak nerobila, pretože v opačnom prípade zavolá políciu. Matka ale aj naďalej trvala na svojom a stoj čo stoj chcela oženiť svojho syna. "Zajtra sa u teba okolo 13:15 zastavíme v práci a prediskutujeme to," napísala. Našťastie sa tak údajne nestalo, a tak si mladík mohol vydýchnuť. O pár dní neskôr sa mu matka opäť ozvala a žiadala ho, aby z TikToku stiahol video, v ktorom rozpráva o svojej skúsenosti, inak podnikne právne kroky. Zdá sa tak, že tento príbeh sa tak skoro neskončí.