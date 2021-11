FOTO Roman (33) vyrážal dych podobou na Leonarda DiCapria: Pozrite sa, čo s ním spravila pandémia

PODOLSK - Podobu 33-ročného Romana Burtseva s americkým hercom Leonardom DiCapriom zaregistrovali nielen obyvatelia Moskovskej oblasti prostredníctvom médií už pred piatimi rokmi. IT špecialista sa vzápätí stal miestnou celebritou, ale jeho sny o medzinárodnej sláve zmarila pandémia.

Roman sa dostal na titulky miestnych novín v meste Podolsk ešte v roku 2016, keď prispel k zatknutiu narkomana. Čitatelia však pri čítaní príspevku o jeho hrdinskom čine neobdivovali len jeho statočnosť, ale všimli si aj to, že sa nápadne podobá na slávneho herca Leonarda DiCapria. Odvtedy ho vraj pravidelne na ulici oslovovali cudzí ľudia a chceli sa s ním fotografovať.

Víziu medzinárodnej slávy, ktorú Rusovi mohla priniesť vzácna podoba, však zmarila pandémia. Jeho postava sa totiž riadne zaguľatila a aktivity dvojníka známeho herca zmarili aj pandemické obmedzenia. V súčasnosti žije v dvojizbovom nájomnom byte so svojimi rodičmi a mačkami a smutne konštatuje, že reklamní agenti zrušili všetky zmluvy. IT špecialista, ktorý pracuje v oblasti kryptomeny, však neprestáva snívať o tom, že si raz kúpi dom na Kryme.

Zdroj: profimedia.sk

"Problémy sa začali zavedením obmedzení v apríli 2020. Ľudia na mňa zabudli," sťažuje sa Burtsev. Pred pandémiou sa objavil v niekoľkých reklamách. Sociálna izolácia to však zmenila. Situáciu mu skomplikovalo aj nosenie rúšok na verejnosti, pretože ľudia ho nedokázali spoznať.

Zdroj: profimedia.sk

S aktuálnym stavom rozhodne nie je spokojný a snaží sa všetko vrátiť do starých koľají. "Skúsil som veľa metód na chudnutie, kým som našiel svoju vlastnú a už na tom pracujem," hovorí Roman odhodlane. "Na vrchol" sa chce podľa vlastných slov dostať do konca tohto roka, takže mu veľa času už neostáva. Aktuálne vraj nie je vo vzťahu a jeho plány do budúcnosti sú jednoduché - rodina, deti, domov.