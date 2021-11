VIDEO Otec predal svoju deväťročnú dcéru 55-ročnému mužovi: Otrasné praktiky, bola lacná

Abdul Malik bol nútený predať svoju deväťročnú dcéru, Parwanu Malikovú, päťdesiatnikovi menom Qorban. V deň, keď si kupec prišiel po svoju nevestu, nariekajúci Abdul mu odkázal, aby jej neublížil. "Toto je tvoja nevesta. Prosím, postaraj sa o ňu. Teraz si za ňu zodpovedný ty, prosím, nebi ju," povedal.

Deväťročná Parwana Zdroj: Youtube/CNN

Rodina Parwany uviedla, že nemala na výber. Patrí totiž medzi desiatky zúbožených rodín, ktoré sú nútené predať svoje malé dcéry do manželstva, aby prežili, keďže Afganistan sa stále viac ponára do humanitárnej krízy. Parwana a jej rodina žili posledné štyri roky v afganskom vysídlenom tábore v severozápadnej provincii Badghis. Prežili z humanitárnej pomoci a práce, ktorá im vyniesla asi 2,40 eura denne. Ale odkedy Taliban v auguste ovládol Afganistan, ekonomika krajiny je na pokraji kolapsu a medzinárodná humanitárna pomoc bola pozastavená. Mnoho rodín si v dôsledku toho nemôže dovoliť kupovať základný tovar, ako sú potraviny.

Zdroj: SITA/Olivier Douliery/Pool Photo via AP

Predal už svoju druhú dcéru

Malik bol pred pár mesiacmi podľa svojich slov nútený predať aj svoju ďalšiu dcéru, ktorá má dvanásť rokov. "Otec ma predal, pretože nemáme chlieb, ryžu ani múku. Predal ma starému mužovi," posťažovala sa Parwana vo videu. Jej otca vraj kvôli tomu kvári pocit viny a nemôže v noci spať. Pre CNN uviedol, že si neúspešne hľadal prácu a požičal si peniaze od príbuzných. Jeho manželka dokonca žobrala od ostatných obyvateľov tábora jedlo. Parwana bola predaná za 200 000 Afgánov (zhruba 1880 eur) vo forme hotovosti, oviec a pôdy. Rodinu to ale uživí len niekoľko mesiacov, kým budú musieť nájsť iný spôsob, ako získať prostriedky na prežitie.

Bola lacná, jej otec potreboval peniaze

Parwana dúfala, že zmení názor svojich rodičov, pretože nechcela opustiť rodinu ani vzdelanie, keďže sa chcela stať učiteľkou. Minulý týždeň však do ich domu zavítal Qorban. Trval na tom, že sa bude starať o dievčinu ako o svoje dieťa. Jednu manželku už má. "Parwana bola lacná a jej otec bol veľmi chudobný a potreboval peniaze. Bude pracovať v mojom dome. Nebudem ju biť. Budem sa k nej správať ako k členovi rodiny. Budem láskavý," prezradil Qorban. Abdul dodal, že ak sa jeho finančná situácia nezlepší, bude musieť predať svoju ďalšiu dcéru, pravdepodobne tú dvojročnú.

Qorban odvádza preč svoju nevestu Zdroj: Youtube/CNN

Ďalšia deväťčlenná rodina v provincii Ghor predáva svoje štvorročné a deväťročné dcéry, keďže ich postihnutý otec je práceneschopný. Dievčatá predá za 10 000 Afgancov (943 eur). Zaiton, štvorročné dievčatko, povedalo, že chápe, prečo ho musia predať. Afganistan zápasí s krízou likvidity, keďže aktíva zostávajú zmrazené v USA a ďalších krajinách a platby od medzinárodných organizácií boli pozastavené. Znamená to, že čoraz väčší počet rodín sa obracia na nezákonnú prax predaja svojich detí mladších ako pätnásť rokov. "Je to absolútne katastrofálne. Nemáme mesiace ani týždne na to, aby sme túto núdzovú situáciu zastavili. Už sme v stave núdze," varovala Heather Barrová z organizácie Human Rights Watch. Mnoho dievčat v Afganistane nechodí do školy. Taliban neuviedol, kedy sa vrátia späť do školských lavíc. Akonáhle je ale dievča predané ako detská nevesta, je veľmi nepravdepodobné, že bude pokračovať vo vzdelávaní. Veľa dievčat je tiež nútených mať sex so svojimi kupcami.