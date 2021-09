FOTO Mladíka (18) napadol žralok: Odhryzol mu nohu, zistil to, až keď ju videl plávať v mori!

Vtedy osemnásťročný surfer Mike Coots z Havaja si v roku 1997 užíval more spolu so svojimi kamarátmi, keď ho napadol žralok tigrí. Pripomínajúc si incident v novom vydaní podcastu Shark Stories priblížil, že pádloval po vlne a končekmi prstov sa dotýkal hladiny vody, keď sa pod ním objavil žralok. Chytil ho za nohu a začal mladíkom hádzať vo vode tam a späť. "Vedel som, že na mňa útočí, pretože to bolo veľmi vizuálne. Videl som, ako sa všetko deje a cítil som len obrovský tlak," opísal chvíle hrôzy.

When he was 18, surfer Mike Coots was attacked by a shark. Today, he’s fighting to protect them. @CostaSunglasses #DontFearTheFin pic.twitter.com/AZhYPGXgAK — OCEARCH (@OCEARCH) July 26, 2017

Mike si vtedy pripadal, akokeby mu na nohe sedelo niekoľko mužov, ale necítil žiadnu bolesť. V snahe uniknúť útoku udrel žraloka do nosa. Ten konečne pustil jeho nohu a odplával preč. Coots sa v tej chvíli pozrel na svojho priateľa, ktorý bol vraj úplne bledý. Surfera však nezaujímalo nič iné, ako sa dostať späť na breh. "Pamätám si, ako som sa pozeral na svoj ukazovák, ktorý bol rozrezaný ako zemiak, všade bola krv, cez prst som videl svoju kosť. Asi som podvedome ponoril ruku do jeho úst, aby som z nich dostal von nohy, ale evidentne to nefungovalo," povedal Coots.

Až do tohto bodu sa zdá, že sa príliš nesústredil na zranenia, ktoré mu žralok spôsobil, ale cítil, že niečo nie je v poriadku. Vo svojich končatinách totiž pocítil čudný kŕč. "Myslel som si, že to bol žralok, ktorý ma chcel dokončiť, ale pozrel som sa cez plece a nebolo to tak. Bola to moja úplne odrezaná noha," prezradil Mike. Spomenul si na to, že videl striekať krv ako v hollywoodskom filme, ale napriek tomu sa dokázal dostať späť na breh, kde mu kamaráti rýchlo pribehli na pomoc.

V nemocnici strávil mesiac a dostal protetickú končatinu. Aj napriek nepríjemnej skúsenosti však Coots miluje more aj naďalej a už čoskoro po útoku sa vrátil na surf. Podľa neho sú žraloky nádherné tvory.