VIDEO Šokujúci objav na aute: Dievčina sa až triasla z toho, čo objavila za svojou ŠPZ-kou

LOS ANGELES - Mladá žena tvrdí, že za poznávacou značkou svojho auta objavila sledovacie zariadenie od spoločnosti Apple. To by znamenalo, že niekto celý čas sledoval, kam sa vezie. Polícia prípad nebrala vážne a nezaujímalo ju ani to, či je dotyčná v poriadku.

Ashley Estradaová je majiteľkou malého podniku v Los Angeles. Keď si nedávno išla so svojím bratrancom kúpiť zmrzlinu, zistila, že niekto zrejme "napichol" Apple AirTag za evidenčné číslo jej vozidla. Sledovacie zariadenie by malo byť pripevnené k veciam, ktoré ľudia ľahko strácajú, ako sú kľúče alebo peňaženka, takže ich potom pomocou telefónu môžete nájsť. AirTag sa dá vystopovať v aplikácii Find My, čo znamená, že osoba, ktorá "napichla" Ashleyino auto, mohla neustále sledovať, kam dievčina ide. "Doslova sa trasiem. Pozrite sa, čo som práve našla na svojom aute," povedala vo videu zverejnenom na TikToku, ktoré má už takmer 17 miliónov videní.

Podľa všetkého mala posádka v jej aute nainštalovanú aplikáciu, vďaka čomu Estradaová zistila, že ju niekto sleduje. Potom jej bratranec zdieľa obrazovku, na ktorej vidno každú zastávku, kde sa Ashley s autom zastavila za posledné štyri hodiny. "Stretávala som sa s priateľkou môjho bratranca a ďalšia vec, ktorú som spozorovala je, že jej na telefón prišlo upozornenie. Takto sme to zistili. Prvýkrát sa tam píše o 7:34, takže vtedy mi to nasadili na auto. Potom sa ozvalo "Play Sound", čo sme urobili. A takto sme dokázali odhaliť, kde sa to v mojom aute nachádza," vysvetlila brunetka.

Spoločnosť Apple uviedla, že dôvodom, prečo majú AirTags dve funkcie, je boj proti zneužívaniu tejto technológie, ktorého obeťou sa stala aj Ashley. "AirTag je navrhnutý s množstvom proaktívnych funkcií, ktoré odrádzajú od nežiaduceho sledovania. Zariadenia so systémom iOS môžu tiež rozpoznať značku AirTag, ktorá nie je u jej vlastníka, a upozorniť používateľa, ak sa zdá, že s nimi časom cestuje neznámy AirTag z miesta na miesto," priblížila spoločnosť pre Buzz Feed.

Zdroj: profimedia.sk

Estradaovú tento zážitok poriadne rozrušil. Obzvlášť ju znepokojovalo to, že jej telefón ju neupozornil na zariadenie. "Našťastie som v tú noc nešla rovno späť domov. Nečakane som zostala v Los Angeles a to ma nakoniec zachránilo." V prípade však nepomohla ani polícia. "Vôbec to nebrali vážne. Povedali, že to nie je život ohrozujúce. Nespýtali sa ani, či som v bezpečí alebo či nejaký policajt nevyšiel von, aby sa sám presvedčil o tom, ako ľudia umiestňujú sledovacie zariadenia. Povedali mi, aby som na druhý deň po otvorení zašla na stanicu a podala hlásenie. Pripadalo mi to ako obrovské sklamanie," dodala.