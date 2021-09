Najnovšie VIDEO princa Williama dojalo tisícky ľudí: Stačil jeden detail v pozadí

Princ William na svojom oficiálnom účte na Instagrame zverejnil krátke video pri príležitosti nadchádzajúceho vydania knihy "Earthshot: How to Save our Planet". Sadá si v ňom za písací stroj v staromódnom štýle a píše. "V mojom úvode k Earthshot: How to Save our Planet som sa chcel podeliť o prvé rozhovory v roku 2018, ktoré viedli k vytvoreniu ocenenia a k jednoduchej rovnici, ktorá zachytáva moju teóriu za vznikom Earthshot Naliehavosť + optimizmus = akcia," okomentoval William zábery.

Fanúšikovia kráľovskej rodiny si všimli, že za stolom, pri ktorom sedí, je príborník s krásnou zarámovanou fotografiou princa Philipa sediaceho v koči s mladým usmievavým princom Georgeom po jeho boku. Autorkou snímky je Williamova manželka Kate Middletonová. Fotka pochádza z roku 2015 z Norfolku. "Nikdy nebudem brať ako samozrejmosť špeciálne spomienky, ktoré budú mať moje deti na to, ako ich ich prapradedo príde zobrať do svojho koča a na vlastné oči uvidia jeho nákazlivý zmysel pre dobrodružstvo i šibalský zmysel pre humor," uviedol vojvoda z Cambridgea.

Zdroj: TASR

V predhovore novej knihy William vzdáva hold princovi Philipovi a svojmu otcovi, princovi Charlesovi, a označuje ich za priekopníkov ekologického hnutia, pričom odhaľuje inšpiráciu na spustenie svojho ambiciózneho environmentálneho projektu Cena Earthshot. Opisuje tiež, ako ho "vlna globálneho pesimizmu" priviedla k myšlienke založiť v nasledujúcom desaťročí fond s hodnotou 50 miliónov libier na nájdenie riešení na záchranu planéty.

"Zdá sa mi, že existuje skutočné riziko, že ľudia sa prestanú snažiť; že sa budú cítiť tak skleslo, tak ustráchane a tak bezmocne, až bude hroziť, že prestane existovať akákoľvek skutočná nádej na pokrok. Táto skleslosť je spojená aj s mojimi vlastnými skúsenosťami a skúsenosťami, ktoré inšpirovali môjho starého otca a otca stať sa priekopníkmi v environmentálnom hnutí," dodal William.