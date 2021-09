FOTO Oceán na Havaji vyplavil odkaz vo fľaši starý 37 rokov, bol súčasťou experimentu

V rokoch 1984 a 1985 školáci hodili do oceánu v blízkosti Tokia 750 fliaš. Odvtedy sa ich viacero našlo na sedemnástich miestach planéty - napríklad na japonskom ostrove Okinawa, v Číne, na Filipínach alebo na západnom pobreží USA.

Doteraz poslednú vyplavenú fľašu našla v júni deväťročná Abbie Grahamová na pláži jedného z ostrovov Havaja - amerického štátu, ktorý sa nachádza zhruba 6000 kilometrov od Japonska. Odkaz v japončine, angličtine a portugalčine vysvetľoval, že ide o súčasť vedeckého projektu študentov strednej školy z japonskej prefektúry Čiba. Nálezcu prosil, aby vzdelávaciu inštitúciu kontaktoval s detailmi o náleze, ako je dátum či miesto vyplavenia fľaše.

A glass bottle containing a message from 1984 has washed up in Hawaii and been discovered by a 9-year-old girl -- 37 years after high school students in Japan dropped it into the ocean as part of an experiment. https://t.co/P9fJA1GUrY