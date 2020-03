Muž našiel počas venčenia psa odkaz vo fľaši: Po jeho prečítaní okamžite začal pátrať po autorovi

Nigel objavil minulý utorok počas prechádzky so psom na pláži Bel Royal starú fľašu. "Zrazu som ju zbadal. Vyzerala zaujímavo. Až potom som zbadal, že vo vnútri je nejaký odkaz. Musel som ju rozbiť, inak by som sa k nemu nedostal," hovorí. Po prečítaní správy napísanej na obale z torty od firmy Cawley Bros Ltd zistil, že vznikla 5. septembra 1938. Autor v nej žiada nálezcu, aby prišiel aj s fotografiou na adresu vzdialenú od miesta nálezu približne 400 kilometrov.

Zdroj: profimedia.sk

Hill odštartoval pátranie cez Facebook slovami: "Nálezca tejto fľaše, prosím, komunikujte s Johnom Staplefordom, 18 Fitzjohn Avenue, Barnet, Herts, Anglicko aj s fotografiou." Krátko po zverejnení ho kontaktovala neznáma žena, ktorá tvrdila, že žije na uvedenej adrese. Nigel si najskôr myslel, že by to mohol byť podvod. Bál sa, že žena si to iba vymyslela, aby na seba upútala pozornosť. Našťastie to tak nebolo.

Žena, ktorá sa prihlásila, naozaj žije na uvedenej adrese už tridsať rokov, ale nijakého Stapleforda vraj nepoznala. Pátrala však v záznamoch týkajúcich sa domu a zistila, že muž s týmto menom kúpil nehnuteľnosť v roku 1921. A možno bol v roku 1938 v Jersey. Hill by teraz rád našiel nejakých Johnových potomkov, lebo podľa neho by bolo naozaj pekné, keby im mohol dať fľašu s odkazom.

Zdroj: profimedia.sk

Podľa verejne dostupných informácií z Jersey Financial Services Commission bola spoločnosť Cawley Brothers Ltd zaregistrovaná v obchodnom registri v období rokov 1931 až 1976. Firma s tým istým názvom vznikla v roku 1956 a zanikla v roku 1993. Našli sa aj záznamy o Johnovi Staplefordovi. Narodil sa 4. augusta 1889 a pracoval ako štátny zamestnanec a účtovník v oblasti colných a spotrebných daní. Mal manželku Nellie a zomrel 2. decembra 1980 vo veku 91 rokov v anglickom Norfolku.