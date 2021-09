Veľká globálna hrozba: Vedci prehovorili o tom, čo by mohlo zničiť internet na celom svete

IRVINE - Nová štúdia dospela k záveru, že ak by došlo k obzvlášť veľkej slnečnej búrke, mohlo by to znamenať katastrofu vo forme výpadku globálneho internetu. Podľa expertov je pravdepodobnosť internetovej poruchy až dvanásťpercentná. Zároveň vysvetlili, ako by to ovplyvnilo Európu.

V článku publikovanom pre SIGCOMM 21 vedci z Kalifornskej univerzity podrobne opisujú ničivé účinky, ktoré by mohla mať geomagnetická búrka na svetové podvodné káble, blokovanie toku informácií a zatemnenie sveta, ktorý sa tak zúfalo spolieha na internet. Veria, že ich nový výskum by mal zdôrazniť potrebu silných zmierňujúcich technológií, ktoré by podobnému scenáru mohli zabrániť.

Pocítili by sme to vo všetkých aspektoch života

Myšlienka geomagnetických búrok poškodzujúcich elektrické zariadenia nie je vo vede nová. Je dobre zdokumentované, že veľké vypudenia zo slnečného povrchu, nazývané ejekcie koronálnej hmoty (CME), by mohli predstavovať veľké riziko pre satelity a potenciálne narušiť elektrický prúd. V novom príspevku Sangeetha Abdu Jyothi skúma, ako by slnečné búrky mohli ovplyvniť podmorské káble. Globálny internet sa spolieha na komplexnú sieť káblov položených na dne oceánu. Ak by došlo k ich prerušeniu, mohlo by to viesť k úplnému výpadku internetu, čo by zasiahlo takmer všetky aspekty každodenného života.

Zdroj: Getty Images

Slnečnú erupciu spôsobujú obrovské vlny horúcej plazmy, ktoré vystreľujú zo Slnka a vysielajú vlnu elektromagnetického žiarenia smerom von. Tieto vlny sa dostanú na Zem v priebehu ôsmich minút, ale sú blokované ionosférou a hornými vrstvami atmosféry. Väčšie udalosti, ako CME, uvoľňujú nielen elektromagnetické žiarenie, ale aj slnečnú hmotu a ich magnetické pole. Pri výbuchu priestorom často cestujú jedným smerom. Ak by sa im do cesty dostala Zem, mohli by narušiť jej magnetické pole a zničiť elektrické zariadenia. K takýmto búrkam už v minulosti došlo, sú však ojedinelé. Najväčšia solárna búrka 20. storočia spôsobila obrovské škody na celom svete, ktoré výrazne zasiahli železničný systém v USA, zatiaľ čo menšie búrky údajne vyradili celé energetické siete v Kanade.

Zdroj: Getty Images

Výpadok internetu by pretrval dlho

Príspevok týkajúci sa analýzy internetovej infraštruktúry Zeme dospieva k záveru, že veľké CME by mohli spôsobiť úplný globálny výpadok internetu, ktorý by pretrval ešte dlho po skončení búrky. To neznamená, že by sme uviazli v tme; regionálny internet by pravdepodobne fungoval naďalej, pretože optické vlákna nie sú ovplyvnené slnečnými búrkami. USA by pravdepodobne boli zasiahnuté najviac, pretože sa spoliehajú na podmorské káble, ktoré ich spájajú s Európou. Činnosť spoločnosti Google by zrejme katastrofa neovlyvnila, ale Facebook (ktorý má dátové centrá relatívne blízko seba) by mal vážne problémy s pripojením.

Jyothi má, bohužiaľ, viac zlých správ. Podľa neho je pravdepodobnosť výskytu búrky, ktorá je dostatočne veľká na to, aby spôsobila také rozsiahle poruchy, 1,6-12 percent za desaťročie. To je oveľa viac, ako by si odborníci priali. Výskum naznačuje, že internet je potrebné pred takouto udalosťou lepšie chrániť a pri navrhovaní internetovej infraštruktúry by sa mali brať do úvahy slnečné búrky.