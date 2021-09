FOTO Pes počas pandémie KORONAVÍRUSU strašne pribral: Pozrite, ako teraz vyzerá!

LONDÝN - Mnohí ľudia počas pandémie koronavírusu pribrali a to sa týka aj ich domácich miláčikov. Istá Britka zverejnila fotky svojho obézneho psa, ktorý poriadne nedokázal stáť na nohách. Nedávno sa mu ale podarilo schudnúť, neverili by ste, ako teraz vyzerá!

Keď Londýnčanka Tania Pieterseová vzala v marci šesťročného bišónika Tommyho od svojej mamy, vážil 13,5 kg, čo je naozaj neuveriteľne veľa. Priemerne toto plemeno totiž váži tri až päť kíl. Keď Tommyho nedávno strihali v salóne, dokonca spadol na zem, pretože sa nedokázal udržať na nohách.

Zdroj: profimedia.sk

Tania preto psovi nasadila diétu a pravidelný pohyb, vďaka čomu sa mu za štyri mesiace podarilo schudnúť štyri kilogramy. To znamená, že je dostatočne zdravý a v kondícii na to, aby sa mohol hrať s ostatnými psami. "Tommyho som si zobrala k sebe, aby som mu pomohla dostať sa späť do kondičky. Podarilo sa to a teraz vyzerá úžasne," prezradila 52-ročná majiteľka.

Zdroj: profimedia.sk

Tommyho kúpila ešte ako šteniatko svojej mame, aby mala spoločnosť. Nedávno ale dôchodkyni diagnostikovali Alzheimerovu chorobu, čo spôsobilo, že psa nechtiac prekrmovala, pretože často zabúdala, že už dostal žrať. Taktiež ho dlhšie nedala strihať, čo spôsobilo, že vyzeral ako ovečka. Podľa Pieterseovej bolo len otázkou času, kedy Tommy kvôli svojej nadváhe dostane infarkt.

Zdroj: profimedia.sk

Proces chudnutia sa však ešte neskončil; majiteľka chce, aby pes schudol na osem kíl. "Doteraz sa mu darilo veľmi dobre, tak verím, že zhodí ešte ďalšie kilá," dodala Tania, ktorá Tommyho vždy berie so sebou na návštevy svojej mamy umiestnenej v sociálnom zariadení, aby ju potešila.