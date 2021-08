FOTO Neuveriteľný príbeh: Tínedžerka zamrzla, bola tuhšia ako doska, aj tak prežila

V decembri 1980 v meste Lengby v štáte Minnesota mladík menom Wally Nelson narazil na telo svojej kamarátky ležiace v snehu len pár metrov od jeho dverí. Devätnásťročná Jean Hilliardová sa oblečená v kabáte, palčiakoch a kovbojských čižmách vydala do studenej noci, kedy ručička na teplomeri ukazovala -30 stupňov Celzia. Chcela požiadať svojho kamaráta o pomoc. V jednom momente však zakopla, udrela sa a stratila vedomie. Šesť hodín ležala vo veľkých mrazoch na zemi, informuje Science Alert.

"Chytil som ju za golier a vytiahol na verandu. Myslel som, že je mŕtva. Bola tuhšia ako doska, ale videl som, ako jej z nosa vychádza niekoľko bublín," opísal Nelson chvíle hrôzy niekoľko rokov po incidente. Nebyť jeho pohotovej reakcie, Hilliardová by sa mohla stať jednou z tisícov mŕtvol, ktoré každoročne umirali na podchladenie. Namiesto toho sa jej príbeh stal súčasťou medicínskej tradície a vedeckej kuriozity. Extrémna hypotermia totiž nemusí znamenať koniec života. Za kontrolovaných podmienok môže zníženie telesnej teploty ochladiť metabolizmus a znížiť neukojiteľný hlad tela po kyslíku. V lekárskom prostredí alebo vo výnimočných prípadoch môže chladenie tela brzdiť proces umierania dostatočne dlho na to, aby sa aspoň na chvíľu vysporiadalo s nízkym pulzom.

Faktom je, že telesná teplota dievčiny dosahovala sotva 27 stupňov Celzia, čo je zhruba desať stupňov pod priemernou teplotou zdravého človeka. Je teda zrejmé, že doslova zamrzla. "Telo bolo studené, úplne pevné, presne ako hlboko zmrazený kus mäsa," uviedol lekár George Sather ktorý Jean ošetroval. Napriek tomu sa jej telo v priebehu niekoľkých hodín vrátilo do normálu vďaka zahrievaniu vyhrievacími podložkami. Z nemocnice odišla len s necitlivými, pľuzgierovitými prstami na nohách. Aj keď to môže znieť ako hotový zázrak, biológia pozná príčinu tohto znovuzrodenia. Na rozdiel od mnohých iných materiálov voda má väčší objem ako tuhá látka než vo forme kvapaliny. Táto expanzia je zlou správou pre telesné tkanivá v chlade, pretože ich tekutému obsahu hrozí napučanie až do prasknutia.

