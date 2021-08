VIDEO Opitý vodič (24) zaspal za volantom a rútil sa do tunela: Od tragédie ho zachránila jediná vec

Video naháňajúce zimomriavky koluje po sociálnej sieti. Jeho autorom je šofér, ktorý si počas jazdy na diaľnici všimol, že vodič okoloidúcej Tesly spí za volantom. Našťastie pre neho aj všetkých naokolo aktivoval elektromobil funkciu automatického riadenia, takže nespôsobilo žiadnu život ohrozujúcu kolíziu. Keď po chvíli auto "zistilo", že jeho vodič nereaguje, zastavilo a zaplo výstražné svetlá.

Na miesto zakrátko dorazili policajti, ktorí zistili, že 24-ročný mladík zaspal, pretože bol opitý. "Na 0540 zastavila v tuneli Tesla. Ako sa ukázalo, bol to muž vo veku 24 rokov, ktorý zaspal za volantom. Bol opitý, ale všetko tvrdohlavo popieral," uviedli policajti na oficiálnej stránke. Tunel bol uzatvorený a mužovi zadržali vodičský preukaz.

Tesla owner in Norway suffers unconsciousness while driving, Tesla autopilot detects it, slows, comes to a stop so EMS can help @elonmusk @Tesla



