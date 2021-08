FOTO Manželia si pred dovolenkou kúpili rovnaké plavky: Ale čo ten pikantný detail?!

LOS ANGELES - Plavky neodmysliteľne patria k letu a k dovolenke. Na trhu je množstvo vzorov, z ktorých si môžete vybrať. Táto žena sa rozhodla, že kúpi sebe a svojmu manželovi ladiace plavky s motívom ananásov. Netušila však, s čím je toto exotické ovocie spájané. Keď to zistila, bola šokovaná.

Užívateľka TikToku známa ako Linda vysvetlila, že sebe aj svojmu mužovi kúpila plavky s rovnakým vzorom. Myslela si, že to bude roztomilé. Ani trochu však netušila, že exotické ovocie, ktoré bolo zobrazené na plavkách, je často spájané so swingermi. "Kúpila som nám rovnaké plavky, zdalo sa mi to rozkošné. Ľudia ale zareagovali trochu inak, ako som čakala," okomentovala svoje video.

Užívateľov toto faux pas poriadne pobavilo. Niektorí zas priznali, že o symbolike exotického ovocia doposiaľ vôbec netušili. Ďalší pripustili, že sa ocitli v podobnej situácii. "Prinajmenšom ste do bazéna miestneho country klubu nepriniesli obrovský plavák s ananásovým vzorom, ako sme to robili my dva roky," uviedol jeden muž.

Medzitým sa do diskusie zapojil aj nemenovaný swinger, ktorý povedal, že sa Linda s manželom nemajú čoho obávať. "Sme životný štýl a sme ním už roky. Ananás treba brať ako žart. Sme lepší ako náhodné ananásové vzory na oblečení iných ľudí," skonštatoval.