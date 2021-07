Mrazivý objav v Poľsku: Pri výstavbe bytového komplexu narazili na...

Pri budovaní nového bytového komplexu v Lubline na ulici Spokojna narazili stavební robotníci na bunker z druhej svetovej vojny. Nachádzal sa sedem metrov pod budovou bývalej odevnej školy. Rozľahlú drevenú konštrukciu tvorí schodisko, z ktorého vedú tri podzemné chodby, každá so stenami a stropmi so zaliatymi drevenými trámami. Historici sa domnievajú, že v bunkri mohlo dôjsť k intenzívnej bitke medzi nemeckými a sovietskymi vojakmi.

V priestoroch boli objavené fľaše s minerálnou vodou z Nemecka a Českej republiky a strelivo Wehrmachtu a Červenej armády. Miestny ochranca pamiatok Dariusz Kopciowski uviedol, že výstavba bytového komplexu musí byť pozastavená, aby mohli odborníci starostlivo preskúmať bunker. "Zatiaľ nevieme, čo by tam ešte mohlo byť. V tejto chvíli musíme hlavne skontrolovať, či sa tam nenachádzajú nejaké nevybuchnuté bomby," povedal Kopciowski. Tunely vraj boli vykopané ťažobnou metódou. Po odsúhlasení začali skúmať vnútro jednej z chodieb archeológovia.

V apríli boli v tejto oblasti nájdené aj dve kostry vojakov Wehrmachtu spolu s gombíkmi, prilbou, časťami uniformy a vojenské štítky. Po napadnutí Poľska v roku 1939 Nemcami a Sovietmi sa Lublin stal súčasťou územia verejnej správy okupovaného nacistickým Nemeckom. Mesto bolo ústredím operácie Reinhard zameranej na dosiahnutie konečného riešenia židovskej otázky v Európe. Približne 26 000 obyvateľov miestneho ghetta deportovali v období od 17. marca do 11. apríla 1942 do vyhladzovacieho tábora Belzec a zvyšok do koncentračného tábora Majdanek. O dva roky neskôr, 24. júla 1944, prišla do Lublinu Červená armáda. V meste pôsobilo dočasné veliteľstvo Poľského výboru národného oslobodenia, ktorý založil bývalý vodca Sovietskeho zväzu Stalin.