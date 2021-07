Ráno po prebudení ste vyšší než večer pred spaním! TAKTO k tomu dochádza

AKKRA - Pre mnohých to môže byť prekvapením, ale v skutočnosti ste ráno po prebudení vyšší ako v noci. Okrem toho môžete vážiť o niečo menej. Dôvody, ktoré sú za tým, vás možno zaskočia. U astronautov cestujúcich do vesmíru dochádza k ešte čudnejším zmenám.

Podľa expertov sme ráno po tom, ako sa prebudíme, vyšší než v noci. Dôvodom je stlačenie chrupavky v chrbtici a kolenách pri chôdzi. Okrem toho vo všeobecnosti cez deň pociťujeme účinky gravitácie, takže sa o niečo zmenšíme. Jedna ghanská štúdia z roku 2017 naznačuje, že človek je v priemere o jeden až tri centimetre vyšší, keď vstane z postele, ako keď sa do nej večer vráti.

U astronautov, ktorí cestujú do vesmíru, dochádza k ešte čudnejším zmenám. Je zrejmé, že "tam hore" nie sú vystavení rovnakým úrovniam gravitácie, aké prežívame my na Zemi. To znamená, že chrupavka má dostatok času na uvoľnenie a rozšírenie. Často sa preto vracajú späť na Zem o niekoľko centimetrov vyšší, ako keď odchádzali.

Zdroj: Getty Images

Podobné "kúzla" prichádzajú aj s vážením vašej hmotnosti. Ak ste niekedy ráno šliapali na váhu a zistili, že ste zhodili pár kíl, mali by ste vedieť, že táto informácia je zavádzajúca. Ak by ste sa totiž odvážili ešte v ten istý deň tesne pred spaním, zistili by ste, že kilá sú späť.

Zdroj: thinkstock.com

Je to preto, že sa vždy budíme mierne dehydrovaní a množstvo vody, ktoré sme cez noc vypotili, hmotnosť jednoducho redukuje. Môžete tomu zabrániť pitím veľkého množstva vody pred spaním, čo však na druhej strane môže viesť k častejšej návšteve toalety. Navyše, metabolizmus tela pracuje nadčas, zatiaľ čo spíme. Spaľujeme vtedy kalórie, aby sme dýchali a vytvárali teplo. To znamená, že by ste sa nemali príliš zaoberať číslom na váhe, pretože to sa počas dňa neustále mení.