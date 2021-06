KORONAVÍRUS Problémy s menštruáciou po očkovaní: U tisícok sa žien sa objavili tieto ťažkosti

LONDÝN - Tisícky žien trpelo problémami s menštruáciou krátko po tom, ako dostali covidovú vakcínu. Podľa odborníkov sa ale netreba ničoho obávať; obdobnými zmenami totiž prechádza takmer každá žena počas plodného veku. Rozhodne by ich to nemalo odradiť od očkovania.

Britská Regulačná agentúra pre lieky a zdravotnícke výrobky (MHRA) uviedla, že do 17. mája prijala 2734 hlásení týkajúcich sa vakcíny AstraZeneca. Ďalších 1158 hlásení sa týkalo zaznamenaných menštruačných zmien po podaní Pfizeru a 66 bolo spojených s vakcínou spoločnosti Moderna. Podľa odborníkov bude počet žien trpiacich problémami s cyklom ešte narastať. Čísla zároveň vyvolávajú otázky, prečo tieto zmeny nie sú zahrnuté v zozname možných vedľajších účinkov covidových vakcín. Podľa MHRA sa však príznaky u novoočkovaných žien nevyskytujú častejšie ako v bežnej populácii. Napriek tomu budú ale pozorne sledovať vývoj situácie.

"Spolu s nezávislými odborníkmi Komisie pre humánne lieky a členov jej poradnej skupiny pre lieky pre zdravie žien sme preskúmali správy o menštruačných poruchách a neočakávanom vaginálnom krvácaní, ktoré sú považované za nežiaduce reakcie na očkovanie. Súčasné dôkazy nenaznačujú zvýšené riziko po očkovaní tromi britskými vakcínami," povedala výkonná riaditeľka MHRA June Raineová.

Medzinárodná aliancia GAVI však uviedla, že poruchy s menštruačným cyklom skutočne môžu súvisieť s očkovaním. Údajne aj iné vakcíny spôsobili v minulosti podobné zdravotné ťažkosti. "O vakcínach proti HPV (ľudský papilomavírus) a proti chrípke experti tvrdia, že dočasne ovplyvňujú menzes, takže by nebolo prekvapujúce, ak by to robili aj vakcíny proti ochoreniu COVID-19," píše sa v príspevku na webstránke aliancie. "Imunitné bunky pracujú na vytváraní a následnom odbúravaní výstelky maternice, ku ktorej dochádza počas menštruácie. Vakcíny produkujú zápalové molekuly nazývané cytokíny a interferóny, ktoré stimulujú imunitné bunky vrátane tých potenciálnych v maternici. To by mohlo spôsobiť, že sa výstelka vylúči skôr, resp. intenzívnejšie ako zvyčajne, čo spôsobí zmeny v menštruačnom cykle."

Pat O‘Brien, viceprezident Kráľovskej akadémie pôrodníkov a gynekológov, uviedol, že tieto správy by nemali odradiť ženy od očkovania. "Je dôležité mať na pamäti, že tieto vedľajšie účinky sú mierne a nemali by odradiť ženy od vakcinácie. Mnoho žien počas svojho života občas zažije dočasnú zmenu v menštruačnom cykle. Ak však tieto zmeny pretrvávajú alebo sa u vás objavilo nové vaginálne krvácanie po menopauze, mali by ste navštíviť svojho lekára," zdôraznil.

Až u štvrtiny žien v plodnom veku sa objavia menštruačné nepravidelnosti, ktoré zahŕňajú silnejšie alebo naopak menej intenzívne krvácanie než zvyčajne, oneskorené alebo skoré menštruácie či kŕče. Často ich vyvolávajú hormonálne zmeny a stres, ako aj určité zdravotné ťažkosti a užívanie liekov.