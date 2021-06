VIDEO Žena mala na dovolenke sex na jednu noc: Fatálna chyba, nakazila sa HIV!

Tridsaťsedemročná Megan žije šťastne so svojou rodinou a stará sa o jednu vlastnú a jednu nevlastnú dcéru. Len nedávno verejne prehovorila o svojej diagnóze, s ktorou žije už štrnásť rokov. "Áno, mám 37 rokov a žijem s HIV," začína svoje rozprávanie. Všetko sa stalo na Jamajke, kde bola na dovolenke. S jedným mužom tam strávila noc a krátko nato sa dozvedela, že má HIV. Veľmi ju nahnevalo, že jej nepovedal o tom, že infikovaný.

Pamätá sa na obdobie, keď veľmi chorľavela, bolo jej mizerne a upadala do bezvedomia. Testy na HIV, nanešťastie, následne potvrdili pozitívny výsledok. Moultonová si vtedy uvedomila, že jej život už nikdy nebude taký, aký bol predtým, a to všetko len kvôli jedinému zlému rozhodnutiu, ktoré urobila, keď nepoužila počas príležitostného sexu ochranu. "Keď lekár vyslovil tie tri veľké písmená, okamžite mi napadlo, že môj život sa skončil. V škole nás učili, že ženy s touto diagnózou by nemali otehotnieť a pacienti by sa mali sústrediť na riziká, ktoré ohrozujú ich život," vraví.

Vraj presvedčila samú seba, že si nenájde partnera a nezaloží rodinu. Lekári ju však ubezpečili, že po istom čase môže mať deti. V súčasnosti sa teší z deväťročnej dcéry. Megan si spomína, že keď sa zoznámila so svojím manželom Markom, hneď na prvom stretnutí ho informovala o svojej diagnóze. Postupne sa však dostala do štádia, kedy už nie je infekčná, takže nemôže ďalej prenášať vírus a nakaziť manžela. Jej vírusová záťaž je vďaka liekom a starostlivosti o svoje telo už iba minimálna. Američanka sa teraz snaží zvyšovať povedomie o chorobe AIDS, by tak ako ona nedopadlí ostatní. "Mnoho ľudí má mylnú predstavu o HIV. Myslia si, že je to rozsudok smrti. Bolo to tak v osemdesiatych rokoch, ale to už, našťastie, neplatí," vysvetľuje.

Ľudia s HIV môžu žiť veľmi dlho a plnohodnotne pod podmienkou, že dodržiavajú stanovenú liečbu. Napríklad Megan sa o seba stará, berie lieky, zdravo sa stravuje, cvičí a má dostatok spánku. Niekedy to síce nie je tá najväčšia zábava, ale vďaka tomu môže žiť bez akýchkoľvek obmedzení. "Akceptovala som, že HIV je súčasťou môjho života. Viem, že to nedefinuje, kto som, ale viem, že mám v tomto smere vzdelávať ostatných," dodáva.