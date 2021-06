Experti varujú: Počas horúčav nikdy nepite tieto NÁPOJE! Môžu vám uškodiť

Odborníci varujú, že počas horúčav sa treba vyhýbať konzumácii nápojov, ktoré vás dehydratujú. Zatiaľ čo v tomto ohľade jednoznačne vyhráva alkohol, aj iné nápoje by ste mali konzumovať v obmedzenom množstve, alebo ich nepiť vôbec. Riana Pryorová, profesorka na Katedre cvičenia a výživy na Univerzite v Buffalo, pre USA Today povedala, že v teplom počasí by ste mali kofeín akéhokoľvek druhu, vrátane čaju a kávy, konzumovať s mierou. Alkohol by ste mali vylúčiť úplne, pretože vás môže dehydratovať ešte viac tým, že prispieva k zvýšenému výdaju moču.

Zdroj: pixabay.com

Hovorkyňa Akadémie výživy a dietetiky v Chicagu Heather Mangieriová však poznamenala, že kávu a čaj môžu ľudia, ktorí sú na tieto nápoje zvyknutí, bezpečne konzumovať aj v horúcom počasí pod podmienkou, že okrem nich pijú aj dostatočné množstvo vody. "Pre konzistentných konzumentov kofeínu môžu nápoje ako ľadový čaj alebo káva skutočne prispieť k dennému príjmu tekutín," vysvetlila Mangieriová. Zároveň upozornila, že tí, ktorí bežne nepijú kofeínové nápoje, by sa im obzvlášť počas horúčav mali vyhýbať.

Zdroj: pixabay.com

Okrem správnej voľby nápojov si treba dávať pozor aj na dehydratáciu. Farba vášho moču môže byť kľúčovým indikátorom toho, ako ste hydratovaní. Ak má moč farbu limonády alebo svetlejšiu farbu, ste v poriadku. Ak je však váš moč farbou podobný jablkovému džúsu alebo je tmavší, musíte vypiť viac vody. Príznakom dehydratácie môže byť aj zápach z úst. Keď ste dehydratovaní, neprodukujete dostatok slín, takže majú baktérie väčšiu šancu rozmnožovať sa v ústnej dutine a spôsobiť zápach. Medzi ďalšie príznaky dehydratácie patria pocit smädu, únavy, závraty alebo točenie hlavy.

Zdroj: Getty Images

Existuje niekoľko kľúčových vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste boli počas vlny horúčav v bezpečí. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) navrhuje zostať vo vnútri na chladnom vzduchu, piť veľa vody a počas horúceho počasia sa sprchovať chladnou vodou. Ak predsa len musíte ísť vonku, mali by ste sa vyhnúť pobytu na slnku v najhorúcejších hodinách dňa.