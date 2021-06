VIDEO Brit drží rekord v najhlasnejšom grgnutí: Keď budete počuť, čo z neho ide, onemiete

Zdroj: Youtube/Guinness World Records

LONDÝN - Najhlasnejší "grgač" na svete vyzval každého, kto sa na to cíti, aby pokoril jeho rekord. Paul Hunn sa pred viac ako desiatimi rokmi zapísal do knihy rekordov s najhlasnejším grgom na svete. Údajne bol takmer rovnako hlasný ako zbíjačka. Teraz hľadá niekoho, kto by si trúfol vystriedať ho na tróne prvenstva.