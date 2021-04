Budúci otecko chcel oznámiť pohlavie svojho dieťaťa: Šialená oslava s 36 kilami výbušniny!

Minulý utorok otriasol mestom Kingston v americkom New Hampshire masívny výbuch. Mnohí si mysleli, že súvisí s výrobným procesom v miestnej betonárni. V betonárni k tomu skutočne došlo, no nešlo o výrobu. V areáli továrne totiž odpálil 36 kilogramov výbušniny šťastný otecko, ktorý týmto spôsobom svetu oznamoval pohlavie svojho nenarodeného dieťaťa, informovala televízia CNN na svojom webe. Našťastie nedošlo k žiadnym zraneniam, ale explózia poriadne vystrašila obyvateľov a na okolitých domoch zanechal praskliny. "Všetci sa tešíme z toho, keď je priateľom a rodine oznámené pohlavie bábätka, ale nemáme radosť, keď sa po mestských štvrtiach šíria slávnostné výbuchy. Z takýchto osláv by nemali ľuďom padať obrazy zo stien," uviedla nahnevaná Sara Taglieriová, ktorej výbuch zanechal na základoch jej domu trhliny.

Tiež si s manželom mysleli, že došlo k nehode v betonárni. Detonácie odtiaľ počuť asi raz mesačne, ale vedenie spoločnosti o takejto udalosti vopred informuje všetkých 6500 obyvateľov. Toto ale vraj bolo oveľa silnejšie. Šéf miestneho policajného oddelenia Donald Briggs informoval, že muž, ktorý výbušninu odpálil, sa sám prihlásil a spolupracuje s vyšetrovateľmi. Vo fabrike našli aj nádobu naplnenú kriedou a tanneritom.

Nastávajúci otecko si údajne betonáreň vytipoval kvôli bezpečnosti, lebo nechcel, aby bol výbuchom niekto ohrozený. Vo vyšetrovacej správe je tiež uvedené, že mal povolenie na organizovanie večierka. Rovnako ako ostatní susedia, aj Taglieriovci ešte niekoľko dní po incidente zaznamenávali škody na domoch. Všetci dúfajú, že ten, kto je zodpovedný za detonáciu, im nahradí škodu. Zatiaľ neboli vznesené žiadne obvinenia.