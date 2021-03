Krásna tínedžerka (16) vyvolala šialenstvo: Vo svojom VIDEU vám ukáže... toto ste fakt nečakali!

PHOENIX - Tínedžerka Olivia Merceaová ohúrila svojich fanúšikov svojím abnormálne dlhým prostredníkom na ruke. Aj keď to dnes už považuje za vtipné, dlho bola kvôli dlhým prstom veľmi neistá. Niektorí užívatelia chceli vidieť aj jej prsty na nohách.

Šestnásťročná Olivia z Arizony sa rozhodla ukázať svetu svoj neuveriteľne dlhý prostredník na ruke. Video, ktoré publikovala na TikToku, okomentovala slovami: "Prepáčte, že ste to museli vidieť". Objavuje sa v ňom usmiata a ukazuje svoj mimoriadne dlhý prst: Na konci pošle divákom vzdušnú pusu a dodá: "Moje prsty na nohách sú horšie". Napriek odľahčeným záberom ašpirujúca modelka priznala, že v minulosti ju veľkosť jej prstov trápila. "Spočiatku to bola neistota, ale potom som si uvedomila, že je to vlastne dosť zábavné a niečo, čo ľudí vždy rozosmeje," vysvetlila Merceaová.

Niekto v komentárovej sekcii uviedol, že musí vidieť aj jej prsty na nohách. Olivia s odpoveďou neváhala. "Áno, moje prsty na nohách sú tiež veľmi dlhé! Kedykoľvek mi spadnú veci v sprche, namiesto toho, aby som sa natiahla, ich zdvihnem prstami na nohách," zavtipkovala.

Zdá sa, že "dlhoprstá" tínedžerka v tom nie je sama. V komentároch sa niekoľko jej fanúšikov podelilo s rovnakým darom. Existuje veľa teórií o dĺžke prstov, pričom niektorí sa domnievajú, že dlhé prostredníky môžu znamenať, že ste prirodzeným vodcom, zatiaľ čo podľa čínskeho veštenia z dlane dlhý prostredník znamená, že v strednom veku budete prosperovať a budete zdraví.