Slovákom ukradli účty na sociálnych sieťach: Takto jednoducho sa dá chrániť pred kyberútokom

Pri správach o hromadných únikoch e-mailových adries či hesiel si mnohí používatelia povedia, že im sa to nemôže stať. Ak už k tomu predsa len dôjde, najjednoduchším riešením je okamžitá zmena hesla a pridanie dvojfaktorovej autentifikácie, ktorá dokáže zamedziť útočníkovi prístup do vašich profilov, vysvetľuje Vladimír Palečka, expert na kyberbezpečnosť spoločnosti Aliter Technologies. "Viacero používateľov však svoje heslo nechce meniť, pretože ho používa na viacerých účtoch už roky a modifikuje časom len minimálne. To je chyba, heslo by sme totiž z bezpečnostných dôvodov mali meniť minimálne raz za polroka. Silné a unikátne heslo je kľúčom k zabezpečeniu svojich dát. Takáto kombinácia písmen, znakov a čísel sa však ťažko pamätá, práve preto si ho mnohí užívatelia nechcú často meniť. Vtedy odporúčame používať kľúčenku na heslá (aplikáciu v PC alebo mobile) a stačí si pamätať heslo ku takejto kľúčenke," radí.

Zdroj: Getty Images

Dvojfaktorová autentifikácia je nástroj, ktorý rozširuje tradičné využitie hesla. To znamená, že okrem bežného stupňa overenia cez heslo pridávate ďalší stupeň overenia. Tento druhý faktor pritom môže byť náhodne vygenerovaný kód, ktorý vám príde SMS-kou na mobil a je ho potrebné zadať pri prihlásení. Okrem SMS správy je možné využiť aj alternatívny spôsob prostredníctvom mobilnej aplikácie na to určenej, napríklad cez Google Authentificator, ktorý je k dispozícii pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android aj iOS.

Zdroj: Getty Images

S týmto typom zabezpečenia sa môžete zväčša stretnúť pri internet bankingu, nakupovaní, v službách zdravotných poisťovní alebo v ďalších službách, ktoré spracovávajú citlivé údaje. Dvojfaktorovú autentifikáciu však už zaviedli aj sociálne siete, ako napríklad Facebook či Instagram. "Vďaka takémuto typu overovania bude pre potenciálneho útočníka ťažké dostať sa do vášho účtu, a to aj napriek tomu, že by poznal vaše prihlasovacie údaje. Mobilný telefón, prostredníctvom ktorého sa cez náhodný kód autorizujete dodatočne, máte pri sebe len vy, čiže toto heslo poznáte iba vy. Bez neho prihlásenie nebude možné," podotýka Palečka.

Dvojfaktorovú autentifikáciu si je možné aktivovať pri väčšine komerčných služieb, ktoré využívame na dennej báze. Zabezpečiť si takto môžete svoj Gmail účet, prístup k Apple ID či Microsoft účtu, prihlasovanie na sociálne siete, platby na internete alebo prístup k rôznym ďalším účtom narábajúcimi s vašimi citlivými údajmi.