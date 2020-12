Máte Windows 10? Týchto desať SKRATIEK vám výrazne uľahčí jeho používanie

Snímka obrazovky ľahko a rýchlo

Ak si potrebujete spraviť snímku obrazovky, no nechcete pri tom ostatným prezradiť, čo práve sledujete alebo že si počas pracovnej doby vyberáte dovolenku, nemusíte sa spoliehať len na starý dobrý kláves PrtSc (PrintScreen) a následné orezávanie. Vo Windows 10 stačí stlačiť kombináciu klávesov Windows+Shift+S, potom stlačte a podržte ľavé tlačidlo myši a následným pretiahnutím ľahko vyberiete oblasť, ktorú potrebujete. Obrázok sa automaticky uloží a skopíruje do schránky, odkiaľ ho potom nie je problém vložiť do ľubovoľného dokumentu či e-mailovej správy. Kliknutím na notifikáciu o uložení výstrižku naviac môžete spustiť aplikáciu Nástroj na vystrihovanie, kde je možné snímku ďalej upravovať (pridať šípku alebo zakrúžkovať problematické miesto).

Nenechajte sa rušiť

Potrebujete sa poriadne sústrediť a rušia vás rôzne oznámenia a upozornenia? Vo Windows 10 ich môžete ľahko vypnúť. Slúži na to Asistent na lepšie sústredenie, ktorého nájdete v Centre akcií. Vypnúť môžete všetky oznámenia alebo si ľahko nastaviť, ktoré z nich ne/chcete dostávať, alebo dokonca nastaviť dobu, kedy sa zobrazuje len niečo.

Zdroj: Windows

Kopírovanie medzi počítačmi

Aj keď v základe funguje funkcia Ctrl+C a Ctrl+V (teda Schránka) vo Windows 10 rovnako, vďaka cloudu a prehľadnej histórii je teraz ešte užitočnejšia. Najprv sa uistite, že je história cloudovej schránky aktívna (Nastavenia → Systém → Schránka). Ak nie je, zapnite ju a prihlásením do svojho účtu Microsoft zvoľte Synchronizáciu medzi zariadeniami. Všetok skopírovaný obsah teraz máte k dispozícii na všetkých vašich zariadeniach so systémom Windows 10. Kombináciou klávesov Win+V navyše ľahko kedykoľvek zobrazíte prehľadnú históriu všetkých skopírovaných položiek. Obľúbené položky potom môžete pripnúť (kliknutím na symbol pripináčika), aby ste ich mali kedykoľvek k dispozícii, pokojne aj po vymazaní histórie schránky alebo reštartu zariadenia.

Štart podľa seba

Nové Štart menu Windows 10 prepája obľúbené funkcie predchádzajúcich operačných systémov. Na pravej strane menu nájdete totiž prispôsobiteľnú "dlaždicovú" časť. Do nej si môžete pridať dlaždice vašich obľúbených aplikácií, ku ktorým tak získate rýchlejší prístup. Novú dlaždicu pridáte pretiahnutím z ľavej strany ponuky Štart alebo kliknutím pravým tlačidlom myši na vybranú aplikáciu a voľbou možnosti "Pripnúť na úvodnú obrazovku". Meniť môžete aj rozmery a vzhľad dlaždíc, a to po pravom kliknutí na vybranú dlaždicu.

Zdroj: Windows

Ustrážte si deti

Bezpečnosť a aktivitu svojich detí na počítači môžete mať pod dozorom vďaka Rodičovskej kontrole. Po založení špeciálnych účtov pre jednotlivých členov rodiny môžete nastaviť aj ich právomoci. Možnosti sú skutočne široké, od zákazu nevhodného online obsahu až po nastavenie časových limitov na používanie zariadení. Pri návšteve kontrolovaného obsahu musí dieťa poslať žiadosť o prístup, v prípade hier tak zase nespustí tituly, ktoré nezodpovedajú jeho veku. Medzi ďalšími funkciami je sledovanie aktivít na počítači alebo napríklad možnosť spojiť sa kedykoľvek s členmi rodiny cez Skype.

Na heslá zabudnite

Ak máte k dispozícii čítačku odtlačkov prstov alebo kameru s 3D snímačom, vyskúšajte si Windows Hello (Štart → Nastavenia → Aktualizácia a zabezpečenie → Zabezpečenie Windows → Ochrana účtu). Vďaka nemu už nebudete potrebovať heslo na prihlásenie do systému, namiesto toho môžete použiť odtlačok prsta, sken tváre alebo dokonca očných dúhoviek. To je rozhodne pohodlnejšie a bezpečnejšie, než mať niekde na papieriku napísané heslo.

Zdroj: Windows

Žiadne rozsypané stránky

Prehliadač Microsoft Edge, ktorý máte vo Windows automaticky, v posledných rokoch prešiel výraznou optimalizáciou. Microsoft zlepšil jeho rýchlosť a kompatibilitu. Vďaka na mieru šitým doplnkom a nástrojom si môžete jeho funkcie rozširovať a prispôsobovať, aby sa vám s ním pracovalo čo možno najlepšie.

Aby sa vám lepšie spalo

Obrazovky počítačov, mobilných telefónov a tabletov vyžarujú modré svetlo. Naše telo to mätie, nepozná totiž, že sa blíži noc a prestane produkovať hormón melatonín, ktorý nám pomáha zaspať. Preto sa nemáme pozerať na displeje minimálne hodinu pred spaním. Nie vždy ale chceme zariadenia odložiť. Aby sme aj napriek tomu mohli dobre spať, môžeme si vo Windows 10 nastaviť nočné osvetlenie. Obrazovka vtedy začne používať teplejšie farby, ktoré neemitujú denné svetlo a nezaťažujú oči. V ponuke Štart kliknite na Nastavenia → Systém → Displej → Nastavenie nočného osvetlenia. Môžete si aj vybrať, či vaše zariadenie spustí nočné osvetlenie od západu do východu slnka, alebo vo vami zvolenom časovom intervale.

Zdroj: Windows

Zamknite si počítač automaticky

V mnohých kanceláriách sa pracuje s citlivými dátami. Rozhodne nechcete, aby kolegovia videli, koľko kto zarába či súkromné dáta o zákazníkoch. Vychytávka menom Dynamický zámok zamkne váš počítač hneď, ako sa len trochu vzdialite. Počítač stačí spárovať cez bluetooth s mobilným telefónom s OS Android. A po chlebe budú mať aj kancelárski vtipkári.

Zatraste si oknom

Aj vy patríte k tý ľuďom, čo radí otvárajú internetové okná, ale ich nikdy nezatvoria? Ak chcete zhodiť na lištu všetky s výnimkou tých aktívnych, uchopte ľavým tlačidlom myši hornú lištu vybraného okna a niekoľkokrát s ním rýchlo "zatraste" (pohybom myší hore a dole).