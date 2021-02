Odborníci varujú pred menej známymi príznakmi COVIDU: Pozor, je ich až 12!

Odborníci varujú, že existuje ďalších 12 menej známych príznakov koronavírusu, o ktorých by ste mali vedieť. Zároveň sa domnievajú, že jedným z dôvodov, prečo sa vírus rozšíril tak rýchlo po Veľkej Británii a zvyšku sveta, je fakt, že každý tretí človek nevykazuje nijaké príznaky ochorenia.

Problém je aj to, že niektoré z týchto príznakov sú podobné symptómom sezónnych ochorení. Experti sa preto snažia varovať čo najviac ľudí, aby sa predišlo masívnej nákaze. Celkovo totiž existuje 15 príznakov vrátane troch oficiálnych.

Medzi najčastejších šesť oficiálnych príznakov patrí bolesť hlavy, únava, strata chuti do jedla, bolesti svalov, hnačky, kožné vyrážky či zmätenosť a delírium u starších ľudí.

Zoe Covid Symptom Study je popredná britská štúdia v spolupráci s epidemiológmi z King's College London. Štúdia sleduje príznaky viac ako 4 miliónov ľudí na celom svete a údaje používateľov britských aplikácií využil Úrad pre národnú štatistiku (ONS) na predpovedanie počtu prípadov v celej Veľkej Británii.

Vedci nedávno aktualizovali zoznam oficiálnych príznakov covid-19 a v British Medical Journal publikovali štúdiu o šiestich najbežnejších zhlukoch symptómov ochorenia. Národná zdravotnícka služba (NHS) informuje o nasledovných troch oficiálnych príznakoch:

1. Nový, nepretržitý kašeľ

NHS vysvetľuje, že pod pojmom „nepretržité“ kašľanie sa rozumie kašeľ trvajúci dlhšie ako hodinu alebo tri či viac záchvatov kašľa v priebehu 24 hodín. Ak zvyčajne trpíte kašľom, v prípade ochorenia covid-19 sa tento kašeľ môže zhoršiť.

Pretrvávajúci príznak kašľa hlásia častejšie dospelí vo veku 18-65 rokov ako starší ľudia alebo deti, zistila Zoe Covid štúdia na vzorke 4 182 osôb s pozitívnym testom.

2. Vysoká horúčka

Tento príznak je zvyčajne jedným z prvých kľúčových príznakov, ktoré sa objavia. Podľa vedcov zároveň zmizne najrýchlejšie. NHS horúčku definuje ako na dotyk horúce telo, konkrétne v oblasti hrudníka alebo chrbta. Pri meraní teplomerom by tak vaša teplota mala byť vyššia ako 38 stupňov Celzia.

Podľa výskumníkov Zoe Covid 40 percent všetkých vekových skupín hlásilo horúčku počas prvých siedmich dní, a preto tento príznak – spolu so stratou čuchu a pretrvávajúcim kašľom – stále patrí medzi kľúčové príznaky.

3. Strata chuťových a čuchových zmyslov

Mnoho ľudí, ktorí mali pozitívny test, si všimlo tento klasický príznak, ktorý pretrváva týždne alebo mesiace aj po veľmi miernej infekcii. NHS vysvetlilo, že by ste si mali dať urobiť test, ak ste si všimli, že necítite pachy alebo chuť jedla. Rovnako aj v prípade, že pachy a chute sú iné ako doposiaľ.

Strata chuti alebo vnímania čuchu sa môže tiež vyskytnúť aj pri infekcii z nachladnutia. Odborníci však tvrdia, že náhla strata oboch zmyslov je zriedkavá aj pri upchatom nose alebo dutinách. Príznaky straty chuti a vône sú častejšie hlásené dospelými vo veku od 18 do 65 rokov, ako staršími alebo deťmi, zistila štúdia.

Príznaky oficiálne uznané v USA:

4. Bolesti hlavy

Vedci Zoe Covid tvrdia, že bolesti hlavy patrili medzi najčastejšie príznaky hlásené pred pozitívnym testom. Iba 1 percento infikovaných respondentov uviedlo, že prekonali bolesť hlavy alebo únavu. Zistilo sa, že 17 percent respondentov s pozitívnym testom na koronavírus uviedlo vyrážku ako prvý príznak choroby.

Jeden z piatich ľudí, ktorí hlásili vyrážku a bolo u nich potvrdené, že boli infikovaní koronavírusom, uviedol, že vyrážka bola ich jediným príznakom.

5. Únava alebo silná únava

Po bolestiach hlavy bola únava druhým najčastejšie uvádzaným príznakom, zažilo ju 72 percent pozitívnych pacientov. Kľúčové obavy z týchto príznakov spočívajú v tom, že únava – podobne ako bolesti hlavy – je pre mnohých ľudí relatívne bežným a každodenným stavom.

Pacienti trpiaci covidom-19 však opísali, že covidová únava utlmí aj mladých či zdravo žijúcich ľudí. Chronická únava bola tiež uvedená ako kľúčový pretrvávajúci problém pre pacientov trpiacich koronavírusom, zistil prebiehajúci výskum.

6. Bolesť v krku

Bolesť v krku hlásia častejšie dospelí vo veku od 18 do 65 rokov ako starší ľudia alebo deti, zistila štúdia Zoe Covid. Tento príznak je však ošemetný najmä v zime, keď je zvýšené riziko nachladnutia a chrípky.

Štúdia zaznamenala tento príznak u viac ako polovice (52,6 percenta) ľudí, ktorí mali pozitívny test. Je zaujímavé, že najčastejšie sa tento príznak objavil až neskôr. Viac ako 91 percent si všimlo bolesť hrdla na konci prvého týždňa od nakazenia, v porovnaní s tromi štvrtinami pacientov, ktorí to zaregistrovali už počas prvých troch dní.

7. Nezvyčajné bolesti svalov

Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC) pridalo bolesti svalov alebo tela do svojho zoznamu oficiálnych príznakov, o ktorých je známe, že sa objavia dva až 14 dní po nakazení. Vedci z Newyorskej univerzity našli počas analýzy 53 pacientov v čínskom Wenzhou súvislosť medzi boľavými svalmi a závažnými prípadmi covidu-19.

Vedci Zoe Covid zistili, že „neobvyklé“ bolesti svalov zažila takmer polovica infikovaných. NHS poznamenáva, že mnoho ľudí môže po covide skutočne pociťovať bolesti kĺbov a svalov, pretože chorí ľudia sa často nedokážu pohybovať alebo cvičiť.

Pacienti prezradili, že medzi najbežnejšie problémy po chorobe patria problémy s ramenami a chrbtom a zvláštne alebo zmenené pocity, ako napríklad necitlivosť, mravčenie alebo slabosť v rukách či nohách. NHS tvrdí, že väčšina z týchto problémov prichádza po hospitalizácii a mala by sa rýchlo napraviť.

8. Hnačka

Štúdia publikovaná v časopise American Journal of Gastroenterology analyzovala údaje o 204 pacientoch s covidom-19 v čínskej provincii Hubei a zistila, že takmer 50 percent z nich malo hnačky, zvracalo alebo pociťovali bolesť brucha.

Vedci Zoe Covid zistili, že u 32 percent účastníkov sa vyskytla hnačka, pričom viac ako tri štvrtiny z nich zaznamenali príznaky počas prvého týždňa. „Problémy s trávením a zmeny v črevných návykoch – najmä redšia stolica a častejšie pobyty na toalete – sú niekedy prvými príznakmi toho, že s niečím prichádzate, nielen s koronavírusom,“ poznamenala doktorka Diana Gallová.

„Hnačka sa však uvádza ako skorý príznak u pacientov, ktorí mali neskôr pozitívny test na covid-19,“ dodala Gallová.

9. Dýchavičnosť

Vedci Zoe Covid zistili, že dýchavičnosť je najbežnejšia u dospelých vo veku od 18 do 65 rokov. Celkom 39 percent hlásilo tento príznak, v porovnaní s 34 percentami vo veku nad 65 rokov a 23 percentami vo veku do 18 rokov.

51-ročný Andy Hardwick z Essexu minulý rok opísal, aké to je. „Nemôžete rozprávať. Pri pohybe sa zadýchate. Nechcete zdvihnúť hlavu z vankúša. Prichádza to vo vlnách. Niekedy budete cítiť miernu úľavu a potom to príde zas,“ zdôveril sa Hardwick.

Štúdia Zoe Covid rozlišuje medzi dýchavičnosťou a ťažkou dýchavičnosťou, pretože niektorí chorí skončia kvôli problémom s dýchaním až v nemocnici. Pre najťažšie prípady ochorenia je na JIS potrebná podpora kyslíka alebo ventilácie.

Ďalšie hlásené, ale nie oficiálne príznaky:

10. Kožná vyrážka

Zdravotná sestra vo West Suffolk spomenula príbeh, ako sa jej 17-mesačnému batoľaťu s covidom-19 vytvorili červené škvrny po celej tvári a tele. Vedci spájajú rôzne vyrážky práve s koronavírusom. Niektoré typy vyrážok zaznamenala aj štúdia Zoe Covid a vedci z King's College medzi 8,8 percentami ľudí, ktorí mali pozitívny test.

Rozhodli sa pozrieť sa na tento problém bližšie pomocou prieskumu medzi 12 000 ľuďmi s kožnými vyrážkami a pacientami s covidom-19. Tu sú typy vyrážok, na ktoré by ste si podľa vedcov mali dávať pozor:

Vyrážka úlového typu (urtikária): Náhly výskyt vyvýšených hrčiek na koži, ktoré sa v priebehu hodín pomerne rýchlo objavujú a miznú a zvyčajne sú veľmi svrbiace. Môže postihnúť ktorúkoľvek časť tela. Často začínajú intenzívnym svrbením dlaní alebo chodidiel a môžu spôsobiť opuch pier či očných viečok. Tieto vyrážky sa môžu vyskytnúť pomerne skoro pri infekcii, ale môžu pretrvávať aj dlho potom.

„Pichľavá horúčka“ alebo vyrážka typu ovčích kiahní (erytematicko-papulárna alebo erytematicko-vezikulárna vyrážka): Oblasti malých, svrbivých červených hrčiek, ktoré sa môžu vyskytnúť kdekoľvek na tele, najmä však na lakťoch a kolenách, ako aj na zadnej strane rúk a nohy. Vyrážka môže pretrvávať niekoľko dní alebo týždňov.

Covid prsty na rukách a nohách (chilblains): Červenkasté a fialové hrčky na prstoch rúk alebo prstoch na nohách, ktoré môžu byť boľavé, ale zvyčajne nesvrbivé. Tento typ vyrážky je najšpecifickejší pre covid-19, je častejší u mladších ľudí s týmto ochorením a má tendenciu prejavovať sa neskôr.

Epidemiológ z King's College varoval pred príznakom, ktorý sa nenachádza na zozname. Vyrážka na koži a zmena farby prstov na rukách alebo nohách sú Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) uvedené ako menej časté príznaky vírusu. Vyrážka je tiež spojená s Kawasakiho chorobou, ktorá postihuje hlavne deti.

Vedci stále skúmajú podozrenie na súvislosť medzi covidom a týmto extrémne zriedkavým zápalovým ochorením. Počas pandémie zabila Kawasakiho choroba malý počet detí na celom svete. U detí s touto chorobou sa vyskytujú vyrážky na tele spolu s ďalšími príznakmi.

NHS preto odporúča rodičom, aby si dávali pozor na:

vyrážku,

opuchnuté žľazy na krku,

suché, popraskané pery,

červené prsty na rukách alebo nohách,

červené oči.

11. Strata chuti do jedla

Strata chuti do jedla alebo vynechávanie jedál sú kľúčovými príznakmi, na ktoré si treba dať pozor, tvrdia odborníci. Štúdia Zoe Covid zistila, že takmer polovica (41 percent) ľudí, ktorí mali pozitívny test, prestala cítiť hlad alebo ju jedlo vôbec nezaujímalo.

Závodný blogger Stephen Power, ktorý je presvedčený, že ochorel na covid-19 počas vlaňajšieho festivalu v Cheltenhame, tento pocit opísal. „Už takmer štyri dni som ležal v posteli s nepríjemnou horúčkou, bolesťami hlavy, miernym kašľom a bolesťami chrbta, som úplne vyčerpaný a nemám nutkanie hýbať sa alebo jesť,“ zdôveril sa Power.

12. Zmätok alebo delírium

Toto je skutočne dôležitý príznak, na ktorý si treba dať pozor u zraniteľných starších ľudí, tvrdia vedci zo štúdie Zoe Covid Symptom Study. Tí nad 65 rokov uvádzali, že sú zmätení, dezorientovaní a majú ťažkú ​​dýchavičnosť častejšie ako všetky ostatné vekové skupiny. Celkovo sú tieto príznaky menej časté u osôb vo veku 18-65 rokov.

Objav delíria ako pravdepodobného príznaku prvýkrát vyplynul zo štúdie pacientov s covidom-19, ktorí boli hospitalizovaní v londýnskej nemocnici St. Thomas‘ Hospital. Štúdia zistila, že starší pacienti mali okrem toho tendenciu cítiť sa unavene alebo trpieť dýchavičnosťou.

Delírium tiež zvyčajne postihuje pacientov, ktorí potrebujú pľúcnu ventiláciu, a je spôsobené hromadením oxidu uhličitého v tele. Podľa NHS je delírium možné definovať ako:

neschopnosť jasne alebo rýchlo myslieť či hovoriť,

pacient nevie, kde je (cíti sa dezorientovaný),

snaží sa venovať niečomu pozornosť alebo si pamätať veci,

môže vidieť alebo počuť veci, ktoré tam nie sú (halucinácie).

13. Bolesti na hrudníku

Poradenská služba NHS 111 opisuje bolesti na hrudníku ako „veľkú váhu v hrudníku alebo okolo neho“. Odborníci tvrdia, že tento príznak môže v prípade covidu-19 sprevádzať pocit zadychčanosti alebo dýchavičnosť. Vedci Zoe Covid zistili, že bolesť na hrudníku hlásilo sedem z dvadsiatich pacientov od 18 do 65 rokov.

14. Chrapľavý hlas

Tretina pozitívnych pacientov na covid-19 v štúdii Zoe Covid Symptoms zaznamenala chrapľavý hlas. Takmer deväť z desiatich hlásilo tento príznak do konca prvého týždňa, čo naznačuje, že sa objaví už po niekoľkých dňoch.

Odborníci tvrdia, že ďalšie príznaky vírusových ochorení, ako je bolesť v krku a kašeľ, môžu spôsobiť chrapot. Môže to byť tiež ovplyvnené zmenou schopnosti dýchať alebo prehĺtať.

15. Bolesť brucha

Takmer 50 percent pacientov v štúdii v čínskej provincii Hubei zaznamenalo gastropríznaky vrátane bolesti brucha. Podľa výskumníkov Zoe Covid sa s týmto príznakom stretla približne štvrtina účastníkov, pričom asi tri štvrtiny ich zaznamenali počas prvého týždňa.

Ďalšie možné príznaky:

„Covidový jazyk“

Jeden z odborníkov len nedávno varoval verejnosť, aby si dala pozor na takzvaný „covidový jazyk“. Profesor Tim Spector ako príklad zverejnil na twitteri fotografiu červeného jazyka, ktorý patrí pacientovi nakazenému koronavírusom.

Epidemiológ na King's College v Londýne len minulý týždeň uviedol, že zaznamenáva zvyšujúci sa počet prípadov s „covidovým jazykom“ a „čudnými vredmi v ústach“.

Niektoré choroby, ktoré ovplyvňujú imunitný systém, môžu mať vplyv na jazyk a spôsobiť zmeny vrátane bolesti, zmeny farby, opuchu alebo podivnej textúry. Ďalšie problémy môžu prameniť zo základného zdravotného stavu, fajčenia a nezdravej stravy alebo nesprávnej hygieny úst.

Vredy v ústach sú tiež veľmi časté a môžu byť spôsobené celým radom vecí, medzi ktoré patrí konzumácia príliš horúceho jedla alebo nápojov, nedostatok vitamínov alebo stres. Môžu ich vyprovokovať aj niektoré lieky či hormonálne zmeny.

Bzučiaci pocit

Niektorí pozitívni pacienti opísali „bzučiaci“ alebo „mravčiaci“ pocit, ktorý prechádza ich telom. Aj keď to nie je uvedené ako oficiálny príznak, odborníci predpokladajú, že senzácia, ktorá sa môže prejaviť aj u iných vírusov, by mohla byť známkou toho, že vaše telo bojuje proti infekcii.

Daniel Griffin, šéf infekčných chorôb v spoločnosti ProHealth Care Associates v USA, navrhol, že tento pocit môže byť súčasťou autoimunitnej reakcie na nervový systém pacienta. „Je zrejmé, že to bolo identifikované, ale zatiaľ si nie sme istí, ako veľmi je to rozšírené,“ uviedol Griffin.

Vipul Shah, klinický riaditeľ telehealthovej služby Pack Health, uviedol, že takýto pocit súvisí aj s horúčkami. „Ak ľudia nie sú zvyknutí na horúčky, môžu na pokožke pocítiť akoby elektrické šoky,“ uviedol Shah.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) napokon varuje ľudí, aby si dávali pozor na tieto „menej časté“ príznaky zaznamenané na celom svete, medzi ktoré patrí bolesť hrdla, hnačka, konjunktivitída, bolesti hlavy, strata chuti alebo čuchu, vyrážka na koži a zmena farby prstov na rukách alebo nohách.

Vedci Zoe Covid Symptom Study a epidemiológovia na londýnskej King's College identifikovali šesť bežných zhlukov príznakov, ktoré môžu identifikovať COVID-19. Štúdia zistila, že zhluky príznakov číslo 4, 5 alebo 6 sa vyskytovali u starších a slabších ľudí. Pacienti, ktorí zažili výskyt týchto zhlukov symptómov, obvykle naviac trpeli ochoreniami, ako je cukrovka alebo ochorenie pľúc.

Štúdia bola publikovaná v rešpektovanom British Medical Journal a zdôraznila, ako väčšina pacientov, u ktorých bola potrebná podpora dýchania, zaznamenala príznaky asi 13 dní pred tým, ako skončili v nemocnici.

Zoskupenia, ktoré experti identifikovali:

1. „Chrípkové“ bez horúčky

Bolesť hlavy, strata čuchu, bolesti svalov, kašeľ, bolesť hrdla, bolesť na hrudníku, žiadna horúčka.

2. „Chrípkové“ s horúčkou

Bolesť hlavy, strata čuchu, kašeľ, bolesť hrdla, zachrípnutie, horúčka, strata chuti do jedla.

3. Gastrointestinálne

Bolesť hlavy, strata čuchu, strata chuti do jedla, hnačka, bolesť v krku, bolesť na hrudníku, žiadny kašeľ.

4. Závažná úroveň I., únava

Bolesť hlavy, strata čuchu, kašeľ, horúčka, zachrípnutie, bolesť na hrudníku, únava.

5. Závažná úroveň II., zmätok

Bolesť hlavy, strata čuchu, strata chuti do jedla, kašeľ, horúčka, zachrípnutie, bolesť hrdla, bolesť na hrudníku, únava, zmätenosť, bolesť svalov

6. Závažná úroveň III., brušná a dýchacia

Bolesť hlavy, strata čuchu, strata chuti do jedla, kašeľ, horúčka, zachrípnutie, bolesť hrdla, bolesť na hrudníku, únava, zmätenosť, bolesti svalov, dýchavičnosť, hnačky, bolesti brucha.