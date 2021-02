Školník sa stal absolútnou hviezdou: Keď riaditeľ videl na VIDEU, čo urobil, padla mu sánka

Riaditeľ strednej školy Liberty-Benton v meste Findly zverejnil video, na ktorom správca Joe Orians s ľahkosťou a v absolútnej pohode zvláda náročný prvok, ktorí zvyčajne ovládajú len najväčšie basketbalové hviezdy. Najprv dribluje s loptou do polovice ihriska, potom sa otočí chrbtom ku košu a trafí ho. Následne zdvihne ruky ako víťaz, vezme vrece s odpadkami a vysávač a spokojne odíde.

Our custodian is better than yours. Just casually walking through the gym with no one watching but the security camera. Trick shot, nothing but net. @espn @DudePerfect #WeAreLB pic.twitter.com/uxkDKJhG8S