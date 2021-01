Úrady varujú: Ak máte doma túto kuchynskú pomôcku, okamžite ju prestaňte používať

Americká Komisia pre bezpečnosť spotrebného tovaru (CPSC) nariadila, aby bolo z trhu stiahnutých približne 128 000 nabíjacích nožov značky Rapala z dôvodu obáv vzniku požiaru. Tieto kuchynské pomôcky sa totiž môžu prehriať a potenciálne vznietiť, ak sú nabíjané pomocou iných nabíjačiek. Ide o výrobky, ktoré boli v predaji po celých Spojených štátoch od marca 2011 do decembra 2018. Ku dňu stiahnutia z obehu evidoval výrobca dvanásť hlásení o požiaroch batérií týchto nožov. K zraneniu osôb, našťastie, nedošlo, ale viacerým vznikla škoda na majetku.

Zdroj: Youtube/Team Coldfront

Nie všetky výrobky sú však nebezpečné, ide iba o konkrétnu sériu. CPSC uviedla, že nože, ktoré by sa mali prestať používať, majú čierno-šedé rukoväte s červeným logom Rapala a je na nich biely nápis ION. Podľa vládnej agentúry "by mali všetci okamžite prestať používať tento nabíjateľný filetovací nôž, vybrať z neho batériu a pozrieť sa, či je na nej biely štítok ETL". Ak ho nôž nemá, zákazník by sa mal spojiť s výrobcom, aby dostal predplatenú spiatočnú obálku a poslal v nej starú batériu. Krátko nato mu bude bezplatne doručená náhradná batéria.