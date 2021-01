FOTO Ruska (35) vymenila manžela za svojho syna: Zvrátený sex, teraz s ním čaká dieťa!

MOSKVA - Ruská blogerka Marina Balmashevaová sa rozviedla so svojím manželom, pretože sa zamilovala do jeho syna. Z nevlastnej matky sa tak stala manželka mladého Vladimíra Shavyrina. Jeho otec tvrdí, že Marina ho podvádzala už počas manželstva a nerobilo jej problém spať najprv s Vladimírom a hneď potom s ním.

Tridsaťpäťročná Marina bola manželkou Alexeja Šavyrina, čím sa stala nevlastnou matkou 21-ročného Vladimíra "Vova" Šavyrina. Keď sa pred časom počas prázdnin na univerzite vrátil späť domov, prepukla medzi ním a nevlastnou mamou romanca. Alexej sa medzičasom s manželkou rozviedol a tá sa vzápätí vydala za jeho syna. Podľa exmanžela Marina jeho syna zviedla. "Neodopierali si sex, aj keď som bol doma. Odpustil by som jej neveru, keby ma nepodvádzala s mojím vlastným synom," uviedol 45-ročný Alexej.

Marina vraj bežne spala najprv s Vladimírom a následne sa vrátila k nemu, akoby sa vôbec nič nestalo. Z tohto dôvodu sa s ňou Alexej, s ktorým sa pozná od svojich siedmich rokov, rozviedol. Balmashevaová ale trvala na tom, že si nechá všetky svoje peniaze a prostriedky.

Nedávno priznala, že podstúpila plastickú operáciu, aby sa stala atraktívnejšou pre Vova. Dokonca zverejnila fotku, ktorá zachytáva jej postavu pred a po abdominoplastike, ktorú podstúpila pred rokom. Chcela sa tak zbaviť nadbytočnej kože po tom, ako radikálne schudla. Následne absolvovala ešte ďalšie úpravy tela a tváre. No teraz so svojím mladým manželom čaká dieťa.

"Toľko ľudí mi hovorí, aby som kvôli mladému manželovi používala mejkap. Je tu však jedna vec - zamiloval sa do mňa so všetkými mojimi jazvami po plastických operáciách, s celulitídou, nadmernou kožou a vďaka mojej osobnosti," hovorí Marina. Svojim fanúšikom odkázala, že rozvrat Alexejovej rodiny sčasti ľutuje, no na druhej strane nemá žiadne výčitky. Nad návratom ku svojmu "ex" vraj absolútne nepremýšľa.