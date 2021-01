Jasnovidka predpovedá, aký bude rok 2021: TOTO podľa nej zažijeme v najbližších mesiacoch

LONDÝN - Mnohí dúfajú, že s príchodom nového roka nastanú lepšie časy. Ten minulý totiž priniesol ľudstvu viaceré výzvy a nástrahy, na ktoré nebolo vôbec pripravené. Na to, či bude rok 2021 lepší, sa portál Unilad spýtal britskej jasnovidky Anne Jirschovej, ktorá už v minulosti predpovedala množstvo udalostí.

S nastávajúcim rokom snáď prichádza aj nový začiatok a vakcína proti koronavírusu zapáli potrebné svetlo na konci extrémne temného a skľučujúceho tunela. Bude to však naozaj tak? Viac prezradí Anne Jirschová, ktorá už v minulosti predpovedala Brexit, cunami, útok na dvojičky aj to, že "čierneho amerického prezidenta vystrieda blondiak". Vo svojej druhej z doterajších piatich kníh Budúcnosť je vaša v roku 2007 uviedla, že "viac ľudí bude pracovať z domu a bude viac izolovaných". V roku 2021 bude bude Jirschovej kľúčové prispôsobiť sa danej situácii. Svet sa bude aj naďalej meniť, ale dariť sa bude prispôsobivým. Kto sa bude báť, bude cúvať, pretože v nasledujúcom roku bude šťastena priať odvážnym a inovatívnym.

Anne Jirschová Zdroj: Facebook/Anne Jirsch

EÚ budú chcieť opustiť ďalší

Na obzore je množstvo udalostí, ktoré zasiahnu okrem iného svet politiky. Anne tvrdí, že odchod z Európskej únie začne riešiť viac krajín, pričom Taliansko bude jednou z nich. Nasledovať ho budú ďalšie dva národy, ktoré však nemenovala. Majú to byť ale štáty, s ktorými Spojené kráľovstvo uzavrie obchodné spojenectvá. "Veľkej Británii bude trvať istý čas, kým sa ustáli, ale celkovo je v lepšej kondícii, než si ľudia uvedomujú. Mám pocit, že už sa pripravujú mnohé veľké obchodné dohody, ale zatiaľ neboli zverejnené. Vidím, ako sa objavujú nové tváre, mladšie sviežejšie a pozitívnejšie. Keď nová energia zaberie, starý strážca ustúpi do úzadia," uviedla jasnovidka. Zároveň predpokladá, že novozvolený prezident USA Joe Biden bude zapletený do zámorských potýčok. "Neodpisujte Donalda Trumpa. Vidím, že jeho vplyv rastie. Zúčastní sa viacerých mierových rozhovorov po celom svete a vytvorí nový silný spôsob komunikácie prostredníctvom sociálnych médií a televíznych kanálov," upozorňuje Jirschová.

Zdroj: SITA/AP/Evan Vucci

Ďalej predpovedá, že vo viacerých krajinách dôjde k dramatickým zmenám vo vedení, pričom dobrou správou je, že ľudia budú pripravení v prípade potreby zakročiť. "Covid je len prvá z mnohých vecí, ktoré zmenia náš život. V krajinách sa vyskytnú lokálne problémy od požiarov cez zemetrasenia až po vírusy a na určitý čas by mohli spôsobiť, že niektoré miesta budú mimo. Viac uznávaní budú optimisti. Vidím, že do centra pozornosti sa dostanú charizmatickí, ale mierne hlúpi ľudia. Nepredpokladajte, že keď sa vírus ustáli, svet sa vráti do normálu. Postupujte pomaly a očakávajte neočakávané."

Ďalší škandál v kráľovskej rodine

Podľa jej vízií čakajú zmeny aj viaceré celebrity. Do rodiny Beckhamovcov vraj pribudne bábätko a speváčka Katy Perry znovu otehotnie. Ďalší, koho zasiahne zmena, má byť reality hviezdička Kim Kardashian-West. Jasnovidka poznamenala, že táto žena v najbližších dvoch rokoch objaví novú silu. Čeliť bude viacerým výzvam a bude potrebovať čas na premýšľanie o svojom živote. Britskú kráľovskú rodinu zas majú zasiahnuť škandály. Jeden z nich sa bude týkať Meghan Markleovej, ten druhý ďalšieho člena rodiny, ktorý "ustúpi do úzadia, pretože budú vznesené nejaké obvinenia podporené dôkazmi".

Zdroj: SITA

Rok 2021 bude ľahší

Pokiaľ ide o trendy, v roku 2021 dôjde k oživeniu 80. rokov, ktoré ovládali jasné farby a sýta hudba. Na ústupe budú predražené značkové predmety a naopak sa zvýši záujem o recyklovaný odev. V súlade s touto zmenou Anne odporučila dizajnérom, aby zvážili nový a etickejší spôsob priblíženia ich návrhov svetu. Podľa jasnovidky rok 2020 ukázal, že ľudia môžu pracovať a fungovať iným spôsobom. To sa v nasledujúcich mesiacoch odzrkadlí aj pri fyzických aktivitách, ktoré budú ľudia vykonávať za každého počasia na miestach, ako sú parky či dokonca nákupné zóny. Podľa Jirschovej v dôsledku našej online interakcie, ktorá bola počas uplynulého roka mimoriadne intenzívna, dôjde k výraznému posunu a súčasné platformy sociálnych médií začnú v najbližších rokoch strácať priazeň. Budú totiž údajne vyvinuté nové a lepšie systémy, ktoré zdokonalia skúsenosti a budú osobnejšie. Skôr ako na tisíce priateľov sa ľudia zamerajú na menšie skupiny. Poznamenala aj to, že umelá inteligencia (AI) nadobudne v našich životoch významnejšiu úlohu a oslobodí nás od práce. AI zohrá dôležitú úlohu aj v zdravotníctve pri diagnostikovaní a plánoch liečby, ale na autá bez vodiča si ešte počkáme. "Rok 2021 bude oveľa ľahší, pretože sa ustálime v novej forme normálneho stavu. Budeme si uvedomovať, čo nám priniesol rok 2020 a budeme vďační za veci, ktoré sme kedysi brali ako samozrejmosť. Budeme si vážiť zdravie, prácu, príležitosti, možnosť vycestovať a stretávať sa. Budeme fascinovaní "starými spôsobmi a vecami, ktoré poznali naši predkovia, a ich schopnosťami, na ktoré sme zabudli," uzatvára.