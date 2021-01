VIDEO Dievčina sa ponúkla, že zaplatí jedlo zákazníkovi v drive-in za ňou: O pár sekúnd to oľutovala

Užívateľka sociálnej siete známa ako Vinisha zverejnila video, v ktorom ponúka, že zaplatí jedlo nasledujúcemu zákazníkovi. "Chcela by som, pokiaľ je to možné, zaplatiť za osobu za mnou," prihovára sa dievčina zamestnankyni McDonald's drive. Predavačka za výdajným okienkom jej vzápätí oznámi, že zákazník za ňou si objednal jedlo v hodnote 31,45 dolára (necelých 26 eur). Vinishu očividne táto suma zaskočila, nečakala totiž, že bude až tak vysoká. Zo svojho dobrého skutku ale neupustila.

"Takže som zaplatila za osobu za mnou. Nečakala som, že to bude viac ako tridsať dolárov, ale je to môj náhodný akt láskavosti na tento deň. Vyzývam vás všetkých, aby ste urobili niečo podobné," uviedla vo videu. To okamžite zaplavili komentáre užívateľov s rôznymi reakciami. Niektorí z nich mladej žene navrhli, aby nabudúce ponúkla platbu za jedlo nejakému bezdomovcovi.