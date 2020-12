Ľudstvu do roku 2100 hrozí katastrofa: Vedci vymysleli šialený plán, ako jej zabrániť

KAPSKÉ MESTO - Odborníci informovali o novej metóde použiteľnej pri regulácii dopadu slnečného žiarenia na Zem, ktorá by dokázala eliminovať vysúšanie jej povrchu. Autormi inovatívnej myšlienky sú vedci z Univerzity v Kapskom Meste, kde miestni obyvatelia bojujú so suchom a nedostatočnými zásobami vody.

Narastajúce sucho núti vedcov premýšľať nad novými metódami, ktoré by eliminovali vysúšanie zemského povrchu. Počet oblastí, kde chýba pitná voda, totiž neustále narastá. S jej výrazným nedostatkom bojujú aj v Juhoafrickej republike. Tamojší experti prišli s myšlienkou "zatemnenia Slnka". Vo svojom článku v časopise Environmental Research Letters navrhujú, aby boli do povrchu atmosféry nad mestom vstrekované častice oxidu siričitého, ktoré by vytvorili obrovský mrak a ten by zabránil slnečným lúčom dopadať na povrch zemegule. Táto metóda podľa nich dokáže znížiť riziko príchodu extrémneho obdobia sucha, tzv. Dňa nula, do roku 2100 až o 90 percent.

Zdroj: Getty Images

Kapské mesto už niekoľko rokov čelí obrovskej kríze kvôli nedostatku pitnej vody. Najbližšie sa ku Dňu nula, čiže dňu, kedy nebude k dispozícii žiadna voda, dostal v roku 2017, kedy zásoby v miestnych nádržiach poklesli na rekordne nízkych 13 percent.

Priehrada Theewaterskloof, ktorá zásobuje najmä Kapské mesto, bola v roku 2017 takmer prázdna Zdroj: Getty Images

Kritici nápadu so zatemnením Slnka však poukazujú na jeho neefektívnosť a upozorňujú, že takýto krok nerieši problémy spojené so zmenami podnebia. Portál Science Times dokonca naznačil, že dohady o potrebe zatemnenia Slnka by mohli viesť k novej svetovej vojne s potenciálnym jadrovým koncom.