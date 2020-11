FOTO Žene sa v kúpeľni na kachličkách objavilo čudo: Doma by to nechcel mať nikto z vás!

Nemenovaná žena vo svojej kúpeľni našla niečo, čo ju veľmi prekvapilo. Na dlaždiciach boli nalepené hlinené hniezda, ktoré nedokázala identifikovať. Obrátila sa preto na facebookovú skupinu "Mums Who Clean", aby našla odpoveď. "Čo mám robiť? Sú na stene v kúpeľni," napísala do skupiny. Na zábere je sedem tmavo sfarbených objektov, ktoré vyzerajú ako hniezda alebo kukly.

Zdroj: Facebook/Mums Who Clean

Mnohí užívatelia tento nález označili za strašidelný, iní zase žene poradili, aby z domu utiekla alebo ho predala. Viacerí ľudia si mysleli, že sú to pavúčie hniezda. No nakoniec sa ukázalo, že ide o hniezda bahenných ôs. Potvrdil to ekológ a profesor na Univerzite v Sydney Dieter Hochuli. Bahenné osy sú vzhľadovo veľmi premenlivé. Aj keď niektoré vyzerajú so svojím žiarivým žltým a čiernym sfarbením trochu desivo, Hochuli uviedol, že sú celkom neškodné a žijú prevažne samotárskym životom. "Živia sa chytaním pavúkov, pričom ich paralyzujú a utesňujú do zablatených hlinených hniezd. Potom kladú vajíčka do hniezd a ich osy po narodení zožerú mŕtve pavúky, kým si nedokážu prehrýzť cestu z bahnitého hniezda," vysvetlil.

Zdroj: Getty Images

Aj keď bahenné osy nie sú agresívne, rovnako ako všetky osy, ak sa cítia ohrozené, bolestivo bodajú. Profesor preto navrhuje odstránenie hniezd iba v čase, keď v ňom nie je samotný hmyz. "Nie sú pre ľudí nijako zvlášť nebezpečné, ale vedia škaredo bodať a hoci nie sú aktívne, dokážu sa primerane brániť," upozornil.