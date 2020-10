Astrofyzik prehovoril o blížiacom sa asteroide: K Zemi sa priblíži deň pred voľbami!

Vo svojom príspevku zdieľal astrofyzik Neil deGrasse Tyson fotografiu Zeme z vesmíru spolu s asteroidom 2018VP1. Podľa neho dosahuje veľkosť chladničky a rúti sa smerom k Zemi rýchlosťou viac ako 40 000 kilometrov za hodinu. "Okolo Zeme môže prebzučať už 2. novembra, deň pred americkými prezidentskými voľbami. Ale nie je dosť veľký na to, aby spôsobil škodu. Takže ak v tomto roku nastane koniec sveta, nebude to chyba vesmíru," napísal riaditeľ Haydenovho planetária v New Yorku.

Asteroid 2018VP1, a refrigerator-sized space-rock, is hurtling towards us at more than 40,000 km/hr.



It may buzz-cut Earth on Nov 2, the day before the Presidential Election.



It’s not big enough to cause harm. So if the World ends in 2020, it won’t be the fault of the Universe. pic.twitter.com/eiy9G9w4Ez