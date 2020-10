VIDEO Chlap po piatich rokoch objavil vo svojom dome tajnú miestnosť: Otvoril ju a v nej...

Väčšina by súhlasila s názorom, že dom, v ktorom žijú, poznajú ako svoju vlastnú dlaň. To ale nemôže tvrdiť užívateľ Redditu, ktorý po piatich rokoch od nasťahovania objavil v dome tajnú miestnosť. Keď vošiel dnu, čakal všeličo, no ostal sklamaný.

Mladík sa podelil so skúsenosťou so svojím vlastným domom. Býva v ňom už päť rokov, no doteraz netušil, že sa v ňom nachádza tajná miestnosť. Nedávno totiž objavil dvere, ktoré do nej vedú. Všimol si, že sivá tehlová stena v jedálni vystupuje o niečo ďalej ako ostatné steny v dome. Rozhodol sa to teda preskúmať a všetko nahral na video. Najprv vybral dve podozrivo vyzerajúce tehly zo steny, za ktorými sa ukrýval tajný zámok. Atmosféra záberov je priam hororová. Následne otvoril dvere a odhalil miestnosť, ktorá pripomína špajzu.

"V tomto dome žijem už päť rokov, ale nikdy som si nevšimol, že za stenou jedálne sú tajné dvere vedúce do malého úložného priestoru," napísal užívateľ. Ľudia v komentároch špekulujú, ako by zareagoval, keby za dverami našiel napríklad niekoho, kto tam tajne žije už veľa rokov. Majiteľ však dodal, že v miestnosti nenašiel nič zaujímavé a už tobôž nie strašidelné - iba metlu, lopatku, vrece z tretiny plné betónu, niekoľko drevených dosiek a náhradné rolety.