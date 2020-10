Kŕmite svoje bábätko z dojčenskej fľaše? Vedci odhalili, čo všetko sa z nej dostáva do tela

LONDÝN - Bábätká kŕmené z plastových fliaš môžu denne zhltnúť milióny čiastočiek mikroplastov, uvádza nová štúdia, ktorú citoval spravodajský server The Guardian. Mnoho z týchto častíc sa z tela vylúči na záver tráviaceho procesu. Vedci vo výskume plánujú pokračovať, aby zistili, koľko z takto prijatých mikroplastov sa môže dostať do krvného obehu a ďalších častí tela.

Vedci zistili, že pri odporúčanom procese sterilizácie plastových fliaš vysokou teplotou a príprave dojčenského mlieka podľa návodu uvoľňujú fľaštičky mikroplasty a bilióny ešte menších nanoplastov. Pri testoch použili dojčenské fľaše z polypropylénu, ktoré tvoria až 82 percent svetového trhu. Ich najčastejšou alternatívou sú sklenené nádobky.

Polypropylén je jedným z najbežnejšie používaných plastov. Predbežné testy odhalili, že konvice a nádoby na potraviny tiež uvoľňujú milióny mikroplastov na liter tekutiny. O mikroplastoch v okolitom prostredí je známe, že kontaminujú ľudskú potravu a nápoje, štúdia ale ukázala, že príprava jedla v plastových nádobách môže viesť k vystaveniu mikroplastov až niekoľko tisíc násobne viac. Zdravotné vplyvy zatiaľ nie sú známe, ale podľa expertov je nevyhnutné túto záležitosť ďalej skúmať, predovšetkým ak ide o deti. "Boli sme absolútne ohromení, koľko mikroplastov detské flaše uvoľňovali," uviedol profesor John Boland z vysokej školy Trinity College v írskom Dubline.

Zdroj: Getty Images

Profesor Oliver Jones z Univerzity RMIT v austrálskom Melbourne, ktorý sa na výskume podieľal, poukázal na skutočnosť, že ide o odhady množstva mikroplastov, ktorým môžu byť deti vystavené, nie o meranie. "Rodičia by sa nemali cítiť previnilo, že deti kŕmia z plastových fliaš. Táto štúdia ale i tak poukazuje na to, že problém mikroplastov je pravdepodobne omnoho väčší, než si myslíme, a musíme to začať lepšie skúmať a chápať."