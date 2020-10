Brutálny útok v MHD: Manželia sa pustili do tínedžerky, ktorá nemala rúško!

V Birminghame došlo k útoku na 16-ročnú tínedžerku, pretože počas cestovania autobusom nemala nasadené ochranné rúško. K incidentu došlo minulý štvrtok a predchádzala mu hádka medzi pasažierkou a manželmi, ktorí sedeli pár metrov od nej. Chlapík sa dievčine snažil vysvetliť, aký nebezpečný je koronavírus. "To, čo hovorím, je, aby si si nasadila rúško," počuť muža v záberoch, ktoré získala miestna polícia. "Nie som rasista, ale vírus sa častejšie vyskytuje u černochov a Aziatov. Daj si to prekliate rúško," pokračuje.

Tínedžerka argumentovala, prečo ho nemá, keď sa do hádky zapojila mužova manželka. Tá jej povedala, že keby bola dospelá, vyhodila by ju z autobusu preč. Nato mladá cestujúca ukázala na inú ženu v autobuse, ktorá tiež nemala rúško a nikto to neriešil. Ostatní pasažieri manželov žiadajú, aby sa upokojili a konflikt ukončili. Napokon sú na popud spolucestujúcich vyhodení z autobusu. Predtým, ako vystúpia, sa však muž otočil smerom ku dievčaťu a kopol ho do hlavy. "Nie, to si práve neurobil," zakričala tínedžerka. Jeden z cestujúcich rýchlo pribehol k mužovi a spacifikoval ho na zem. Potom pravdepodobne dupol mužovi na hlavu a dvojicu vyhodil von.

Zdroj: Youtube/DeadlinenewsTV

Hovorca polície West Midlands informoval, že vo veci prebieha vyšetrovanie. "V autobuse 79 v Moxley sa 1. októbra okolo 17:40 strhla hádka predtým, ako spolujazdec rasisticky napadol 16-ročnú mladistvú a kopol do nej," uviedol hovorca. Muži zákona vyzvali verejnosť, aby o sebe dali vedieť, pokiaľ majú relevantné informácie týkajúce sa incidentu.