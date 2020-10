Oliver sa rozhodol vypátrať svojho biologického otca: To, čo neskôr zistil, ho úplne odrovnalo

Oliver Benjamin z Londýna sa narodil v roku 1999 po tom, čo sa jeho matka Jody a jej partnerka dohodli, že spolu budú mať dieťa. Rozhodli sa pre umelé oplodnenie a našli si darcu spermií. Zákrok museli podstúpiť v USA, pretože v tom čase nebol ešte prístupný lesbickým párom vo Veľkej Británii.

Už od útleho detstva si Oli, ktorého príbeh zachytáva šou na BBC s názvom "25 Siblings And Me", uvedomoval, že bol počatý vďaka darcovským spermiám. Keď mal osemnásť rokov, prihlásil sa na webovú stránku, ktorá pomáha deťom nájsť darcov. Čoskoro ho kontaktovala žena menom Jordan, ktorá uviedla, že je jeho nevlastnou sestrou. Keď zistil, že jeho otcom je 48-ročný Daley, dozvedel sa tiež, že nemá len jednu nevlastnú sestru, ale až 25 ďalších súrodencov. Mladík teda navštívil Spojené štáty, aby ich všetkých spoznal. Po stretnutí prišiel na to, že vôbec nemá záujem stretávať sa so svojím otcom, pretože sú príliš odlišní.

Zdroj: youtube/bbc three

Benjaminova matka odletela do San Francisca v roku 1998, kde si spolu s partnerkou vybrali darcu na základe fotografií, záujmov a iných osobných atribútov. Vyžadovali, aby darca spermií zostal v anonymite. Jody totiž nechcela, aby jej o niekto "zaklopal na dvere o desať rokov neskôr" a vzal jej dieťa. Keď mal jej syn dvanásť rokov, diagnostikovali mu Aspergerov syndróm, vývojovú poruchu, ktorá sťažuje sociálnu interakciu a neverbálnu komunikáciu. Pravdepodobne vďaka tomu si nerobil ťažkú hlavu z toho, že jeho otec chce zostať v anonymite. "O tieto veci sa nestarám. Môj Asperger ma robí tak trochu robotom," vysvetlil.

Zdroj: youtube/bbc three

V BBC dokumente sa každý zo súrodencov podelil o svoj vlastný príbeh. Niektorí odhaľujú, že ani len netušili, že boli počatí vďaka darcovi spermií. Jedna zo sestier, Kelly, údajne netušila, že muž, ktorý ju vychováva, nie je jej otec. Dozvedela sa to vďaka domácej sade na testovanie DNA, ktorú dostala pod stromček. Ďalšia sestra, Lindsay, prezradila, že chodí zásadne s ľuďmi, ktorí majú viac ako 26 rokov. Ubezpečuje sa tak, že sa náhodou nedá dokopy so svojím nevlastným bratom. Dvaja z nevlastných súrodencov spolu chodili na strednú školu bez toho, aby o sebe navzájom vedeli.

Zdroj: youtube/bbc three

Oli sa do novej rodiny začlenil len ťažko a priznáva, že to bol preňho šok. So svojimi súrodencami si napriek tomu rozumie a údajne akceptujú aj jeho zdravotný stav. Sklamal ho však prístup biologického otca, ktorý ho bral skôr ako číslo 20 než svojho syna. Dodal, že si nie sú ani podobní a nemá záujem sa s otcom ešte niekedy stretnúť.