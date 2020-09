Manželia museli kvôli pandémii zrušiť dovolenku v Európe: Šialený osud, pozrite, čo sa im stalo

Obyvateľka predmestia The Morphett Vale v Adelaide vyhrala 21. septembra v lotérii The Lott 707 235 austrálskych dolárov (cca 428 000 eur). Pre miestne médiá uviedla, že nebyť pandémie, nikdy by si tiket nepodala. "Pred časom sme si zajednali dovolenku v Európe. Mali sme tam tráviť dovolenku práve v týchto dňoch. Kvôli covidu-19 sme ju ale museli zrušiť. Keby som teraz bola v Európe, nekúpila by som si žreb a nevyhrala v lotérii," opisuje príbeh svojej výhry.

Zdroj: Getty Images

Spolu s manželom teraz plánujú, ako minú nečakane nadobudnuté peniaze. "Musíme opraviť pár vecí na dome a taktiež chceme finančne pomôcť rodine," doplnila výherkyňa, ktorá síce stále pracuje, no uvažuje o odchode do dôchodku. Výhru berie aj ako finančnú rezervu, ktorá sa jej bude na dôchodku veľmi hodiť.