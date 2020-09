Experti radia: Ak pracujete z domu, musíte pri tom bezpodmienečne dodržiavať túto jednu VEC

Dalo sa čakať, že karanténa nariadená kvôli epidémii ochorenia COVID-19 situáciu nezmení. Milióny zamestnancov budú pokračovať v práci z domu, ktorá má síce svoje výhody, ale zároveň obmedzuje fyzickú aktivitu a vedie k tomu, že ľudia ešte viac sedia. Experti už roky radia obmedziť sedenie a praktikovať fyzickú aktivitu, hýbať sa aspoň tridsať minút denne. "Je potrebné dostatočne rozlišovať medzi fyzickou aktivitou a časom stráveným v sede," zdôrazňuje Julie Boichéová z Univerzity v Montpellier.

Zdroj: Getty Images

Čas strávený v sede alebo v ľahu v čase bdelosti je pre zdravie rizikovým faktorom. A to nezávisle na úrovni fyzickej aktivity. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že sedavý životný štýl má v Európe na svedomí desať percent úmrtí. A tiež čím menej sa hýbeme, tým viac jeme. "Keď nie sme aktívni, máme sklony jesť viac, než je potrebné, a to navyše potraviny bohaté na tuky a cukry," uvádza profesor Francois Carré, kardiológ a športový lekár z Rennes. Je teda potrebné cez deň menej sedeť a robiť si medzi prácou prestávky. Niektorí odborníci odporúčajú, aby sme sa zdvihli zo stoličky každú polhodinu, iní radia každé dve hodiny. Štúdia Lyonskej univerzity zahŕňala 39 ľudí vo veku od 29 do 59 rokov (z 80 percent išlo o ženy), ktorí pracujú v terciárnom sektore. Keď všetci absolvovali seminár o riziku spojenom so sedavým životným štýlom, boli vyzvaní, aby si do telefónu či počítača nainštalovali aplikáciu, ktorá ich vyzve, aby sa zdvihli od práce. Čas, ktorý títo ľudia strávili v sede, sa po mesiaci znížil o 33 minút denne, najmä u ľudí vo veku do 43 rokov. Ďalšou možnosťou je pri pracovnej komunikácii vstať, prípadne telefonovať v stoji, alebo najlepšie počas chôdze, ak je to možné.

Zdroj: Getty Images

Štúdie ukazujú, že ľudia, ktorí pravidelne prerušujú sedenie, majú menší objem pásu, nižší index telesnej hmotnosti či nižšiu glykémiu. Paddy Dempsey z Inštitútu kardiológie a diabetu pri Monashskej univerzite v austrálskom Melbourne porovnával dve skupiny ľudí pracujúcich osem hodín. Každú polhodinu sa jedna skupinka zdvihla a niekoľko minút chodila alebo cvičila. Táto skupina mala následne nižšiu glykémiu. "Je ale ťažké meniť naše zvyky, taký štýl sa ešte nestal súčasťou pracovných návykov," pripustila Boichéová.