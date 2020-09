Pracovníci pohrebného ústavu otvorili vrece s mŕtvolou: Skoro odpadli, keď sa pozreli dnu!

Právny zástupca rodiny Geoffrey Fieger identifikoval dvadsaťročnú ženu ako Timishu Beauchampovú, ktorá údajne trpí detskou mozgovou obrnou. Štyria southfieldskí hasiči ju vyhlásili za mŕtvu, no v pohrebnom dome sa ukázalo, že stále žije. "Je to jedna z najhorších nočných môr ľudí, keď ste presvedčení o tom, že vám zavolajú sanitku a namiesto toho vás pošlú do pohrebného ústavu vo vreci na telo. Pohrebný ústav ho rozopne a uvidí vás nažive s otvorenými očami," uviedol Fieger.

Zdroj: thinkstock.com

Šéf hasičov v Southfielde Johnny Menifee povedal, že to, čo sa stalo Beauchampovej, je znepokojujúce. Konanie svojich pracovníkov ale obhajoval a poukázal na to, že "existujú dôkazy o tom, že k podobným nedorozumeniam už došlo". Menifee vysvetlil, že záchranári z hasičského zboru reagovali na tiesňový telefonát. Išlo o ženu v bezvedomí. Keď prišli k nej domov, žena nereagovala a dokonca ani nedýchala. Pol hodinu sa snažili o jej oživenie. Medzitým na miesto dorazili aj policajti. Šéf hasičov ďalej uviedol, že žena nevykazovala žiadne známky života, preto hasičský zbor kontaktoval miestnu nemocnicu a tento nález oznámil lekárom. V okamihu, keď hasiči upratovali miesto smrti, jeden z členov Timishinej rodiny pristúpil k záchranárom a povedal, že ju počul dýchať. Tí ju okamžite znovu prezreli, no žiadne dýchanie nezaznamenali.

Miestny lekár pohotovostnej služby vyhlásil Timishu za mŕtvu na základe lekárskych informácií poskytnutých záchranármi na mieste. Následne ju previezli do pohrebného domu. Tam sa zamestnanci dočkali obrovského prekvapenia. Dievčina totiž stále žila. Dotyční hasiči v súčasnosti čerpajú platenú administratívnu dovolenku. Incident vyšetruje Lekárska kontrola v okrese Oakland.