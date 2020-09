VIDEO Znepokojený mladík nainštaloval v obývačke kameru: Keď si pozrel záznam, vydesil sa

Užívateľ s prezývkou blin11 vo svojom príspevku uviedol, že keď sa chystal ráno do práce, jeho spolubývajúci počul zvuky otvárania a zatvárania dverí. Rozhodnutý zistiť, čo to spôsobuje, nainštaloval do obývačky pohybovú kameru, aby zachytil, či sa niekto pokúša vlámať do ich bytu. Okolo jedenástej doobeda dostal oznámenie o detekcii pohybu. Bol si istý, že v tom čase nebol nikto doma. Na videu je skutočne vidieť dvere jeho spálne, ktoré sa samy od seba pohybujú. Všetko ostatné zostáva nedotknuté a nie je vidieť ani žiadne tiene.

"Vrátil som sa z práce a skontroloval dvere. Boli úplne zatvorené, tak, ako som ich dnes ráno nechal. Nevidel som nič, čo by bolo inak. Nastavím statickú kameru na druhú stranu dverí a porozprávam sa o tom so spolubývajúcim, keď sa vráti z dovolenky," vysvetlil blin11 s tým, že netvrdí, že sa u neho deje niečo paranormálne, jednoducho chce len poznať vysvetlenie tohto zvláštneho javu.

Niektorí užívatelia sú presvedčení o tom, že ide o paranormálny jav. "Je to určite duch. Všetci títo ľudia to iba odmietajú priznať. Je to duch a mali by ste si to uvedomiť. Ak je však pokojný a nič sa nedeje, mali by ste byť v poriadku," napísal jeden. Iní tvrdia, že samovoľný pohyb dverí mohol byť spôsobený funkčnou klimatizáciou. "Mám doma dvere, ktoré sa zabuchnú, keď sa spustí klimatizácia. Ak je západka slabá, môže ich tiež otvoriť," myslí si ďalší. Blin11 ale argumentuje, že dvere boli bezpochyby zamknuté.