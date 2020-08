Študentka (19) zverejnila pred rodinnou oslavou SELFIE: Ten detail jej kamarátov úplne šokoval

Devätnásťročná Siobhan Mulveyová z Manchestru sa chystala do mesta na večeru s rodinou, aby tam oslávili sestrine 30. narodeniny. Ešte predtým si stihla spraviť selfie pred zrkadlom a zverejnila ho na Twitteri s popiskom "Poďme sa opiť". To ešte netušila, aký obrovský to bude mať ohlas. Nie však taký, aký by si želala. Na fotke pózuje v pruhovano overale a so sivou leskou kabelkou v ruke. Odraz okna ale spôsobil, že kabelka zmenila farbu a vznikol na nej efekt, ktorý vyzeral ako ultrazvuk.

Zdroj: profimedia.sk

Kamaráti Siobhan okamžite zaplavili otázkami o tom, či takýmto spôsobom oznamuje svoje tehotenstvo. Rovnako sa objavilo množstvo komentárov o tom, aká je nezodpovedná, keď sa rozhodla ísť piť počas tehotenstva.

Mulveyová neskôr priznala, že kabelku vyhodila, pretože jej spôsobila veľkú traumu. "Fotku som zverejnila na Snapchate krátko predtým, než sme išli osláviť sestrine narodeniny. Bola som v tom, že ju uvidia len moji priatelia. Potom som ju zavesila aj na Twitter, lebo som mala pocit, ze na fotke vyzerám naozaj dobre a chcela som sa pochváliť. Potom sa to ale všetko otočilo proti mne," vysvetľuje tínedžerka. Na otázkach o tom, či je tehotná, sa ešte schuti zasmiala, no potom začali pribúdať urážlivé komentáre, v ktorých jej ľudia nadávali, že je nezodpovedná, keď pije počas gravidity. Niektorí si dokonca mysleli, že tehotenstvo predstiera, len aby získala nejakú pozornosť. Siobhan preto fotku z Twitteru stiahla.

Zdroj: profimedia.sk

Túto nepríjemnú skúsenosť zažila už pred rokom, no teraz sa jej objavila ako spomienka na telefóne a opäť ju zverejnila. A opäť musela svojim známym vysvetľovať, že nie je tehotná.