Dievčina (22) sa po troch mesiacoch vrátila domov z karantény: V kuchyni si našla mutanta na FOTO!

Návrat z trojmesačnej karantény do svojho bytu vo francúzskom Cean prirovnáva Donna Poreeová ku scénam z hororového filmu. "Vošla som do kuchyne a v kúte som zbadala akési chápadlá. Vydesilo ma to, ale keď som vytiahla žalúzie, hneď mi bolo jasné, že sú to zemiakové klíčky. V tom prítmí pôsobili naozaj hrozivo," usmieva sa.

Après 3 mois d’absence mes pommes de terre ont décidé de pousser sans limite jusqu’à faire des trous dans les joints pic.twitter.com/LBcKBNAhMK — 𝒹𝓸𝒹𝓸 (@donna9p) June 12, 2020

Zemiaky si kúpila pred tromi mesiacmi, ale nestihla ich skonzumovať, pretože v krajine začali platiť obmedzenia a ona sa rozhodla kvôli tomu opustiť mesto. Pred odchodom z bytu však na vrecko so zemiakmi úplne zabudla. Po zverejnení príspevku na Twitteri 22-ročná Francúzka zistila, že podobnú skúsenosť mali po návrate z karantény viacerí užívatelia. "Moje zemiaky však boli menej invázne," napísal jeden z nich. Ďalší poznamenal, že pohľad do skrinky na potraviny, ktorú otvoril po niekoľkých týždňoch, mu takmer spôsobil infarkt.