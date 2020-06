Tragédia v Československu, z ktorej sa spamätávajú dodnes: Nečakaný zvrat počasia, 34 mŕtvych

V bani v Šardiciach sa ťažil lignit - najmladšie a najmenej karbonizované hnedé uhlie. V utorok 9. júna 1970 ale nečakaná prietrž mračien rozvodnila miestny potok a prívaly vody baňu zatopili. V podzemí sa v tom čase nachádzalo 110 baníkov, utiecť sa podarilo 76 z nich. "Ja si to pamätám ako dieťa. Neustále sme všetci verili, že sa baníkov, ktorí tam zostali, podarí nájsť v poriadku. Ich manželky a deti čakali pri bráne na šachte a chceli počuť dobré správy. Asi len záchranári, ktorí boli na mieste, vedeli, že už tam žiadna nádej nie je," uviedla starostka.

Zdroj: Youtube/Seru Navas

Medzi pamätníkov nešťastia patrí teraz 80-ročný Ladislav Hlavatý. "Je to už päťdesiat rokov. Na mnohé veci sa odvtedy už zabudlo, ale to, čo sa tam odohralo, na to sa zabudnúť nedá," uviedol. Sám bol na rannej smene, tragédia postihla tú poobednú. "Keď som odchádzal z práce, vôbec nič nenasvedčovalo tomu, že sa niečo také stane. Večer k nám prišla suseda, že šachta je plná vody a že sa stalo niečo strašné. Povedal som jej, že to musí byť nejaký zmätok, že chlapi predsa majú možnosť sa po únikových cestách dostať von. Ale ono to tak nebolo. Tej vody bolo toľko, že to nestihli."

Zdroj: Youtube/Seru Navas

Prietrž mračien vtedy postihla veľkú časť južnej Moravy, rozvodnilo sa niekoľko potokov. Paradoxom je, že v Šardiciach vraj vtedy ani veľa nepršalo. Obcou preteká drobný potok. Pred 50 rokmi sa ale zmenil na mohutnú rieku, ktorá nielen v Šardiciach zatopila veľa domov. Sedemdesiatdvaročný Miroslav Gregorovič si dodnes pamätá, ktoré domy boli zaplavené, kde stála voda, kde bolo blato, kde voda strhla nákladné auto. Sám bol v osudný deň v šachte na rannej smene. Službu si totiž vymenil s kolegom. "Popoludní začalo trochu pršať, cez obec sa ale začala valiť voda. Nikto to nečakal. Vody bolo toľko, že ľuďom tiekla cez okná do domov. Zaplavilo domy, polia, bolo tu hotové more," opisuje desivé chvíle.

Zdroj: Youtube/Seru Navas

V bani zahynulo 34 baníkov z trinástich obcí, z toho šesť obetí pochádzalo priamo zo Šardíc. Zomreli tam ale aj muži z Milotic, Dubňan, Hodinína či z Vracova. Privolaní záchranári z Ostravy, Slovenska a Poľska dúfali, že sa niektorí baníci zachránili vo vzduchovej kapse, to sa ale nestalo. Prvé telo našli 12. júna, posledné až 15. októbra. Odstraňovanie následkov povodne trvalo niekoľko rokov. Niektorí ľudia už potom nemali silu znovu vstúpiť do podzemia a z bane odišli.