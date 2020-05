Vedci prehovorili o kolonizácii Marsu: TOTO čaká ľudí, ktorí tam budú chcieť žiť

Výpravy ľudí na Mars, s ktorými chce americká NASA začať v 30. rokoch, budú pre astronautov obtiažne. Niekoľko rokov budú vystavení vysokej radiácii, mikrogravitácii spôsobujúcej úbytok kostnej hmoty a ďalším rizikám. Títo priekopníci by ale stále mali byť schopní dostať sa späť na Zem v relatívne dobrom stave. Pre tých, ktorí sa rozhodnú domov nevrátiť, to môže skončiť úplne inak. Ak počas trvalého žitia na Marse alebo inde vo vesmíre chceme zostať v zdraví a v bezpečí, možno budeme podľa expertov potrebovať určitú úpravu v základnom naprogramovaní nášho druhu. "Genetické inžinierstvo a ďalšie pokročilé technológie možno budú musieť dostať slovo, ak budú ľudia chcieť žiť, pracovať, mať sa dobre, založiť si rodinu a zostať popritom na Marse," myslí si Kennda Lynchová, astrobiologička ústavu pre výskum Mesiaca a planét Slnečnej sústavy (LPI) v Houstone.

Zdroj: Getty Images

Genetické vylepšenie sa už dlho nemusí obmedzovať len na stránky sci-fi románov. Vedci už napríklad v laboratóriu vložili do ľudských buniek gény zo svilušiek (druh roztočov, ktoré sú známe svojou odolnosťou a môžu prežiť vákuum vo vesmíre). Podľa Christophera Masona, genetika z lekárskej fakulty Cornellovej univerzity v New Yorku, upravené bunky vykazovali väčšiu odolnosť voči žiareniu než ich normálne náprotivky. NASA a iné vesmírne agentúry už podnikli opatrenia na fyzickú ochranu astronautov, a to pomocou tieneniu kozmických lodí a farmakologicky prostredníctvom rôznych liekov. Takže nepôjde o veľký koncepčný skok zvážiť ich ochranu aj geneticky, avšak za predpokladu, že sa preukáže bezpečnosť takých postupov.

Zdroj: Getty Images

Využitie zvláštnych vlastností svilušiek by v budúcnosti mohlo umožniť astronautom cestovať aj ďalej než len na Mars. Napríklad v súčasnosti nie je možné vyraziť s posádkou na Jupiterov mesiac Europa, ktorý pod ľadovým plášťom ukrýva obrovský oceán. Okrem toho, že je veľmi chladná, leží Europa v srdci silných pásov žiarenia Jupitera. Genetické inžinierstvo nám ale umožňuje prinajmenšom uvažovať o možnosti vyslania astronautov na Europu, ktorá je všeobecne považovaná za jednu z najväčších nádejí v Slnečnej sústave, kde sa môže skrývať mimozemský život. Nedávny pokrok v syntetickej biológii podľa Lynchovej ohlasuje budúcnosť, v ktorej mikróby pomôžu kolonistom založiť oporný bod na červenej planéte. "Môže nám to pomôcť pri výrobe vecí, ktoré potrebujeme. Mikróby nám pomôžu vytvoriť materiály potrebné pre stavbu našich habitatov. Takéto veci je potrebné vytvoriť pre našu cestu na Mars," vysvetlila.

Niektorí vedci dokonca navrhli použiť mikroorganizmy na terraformáciu Marsu, teda aby sa z neho stal svet podobnejší Zemi. To ale vyvoláva veľké etické otázky. Väčšina astrobiológov je proti terraformácii Marsu a zdôrazňuje, že nechceme vykynožiť alebo zásadne zmeniť pôvodný ekosystém, ktorý mohol na červenej planéte vzniknúť.