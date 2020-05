VIDEO Žena trojnásobne zväčšila odkladací priestor v šatníku: Geniálny trik, je rýchly a nič nestojí

LONDÝN - Užívateľku TikToku zdieľala neuveriteľne jednoduchý spôsob, ako sa dá "zväčšiť" šatník pomocou jediného predmetu. Mnohým by v živote nenapadlo, ako efektívne sa dá využiť kovové očko na plechovke. Vďaka nemu sa do skrine zmestí oveľa viac šiat.

Bez ohľadu na to, koľko oblečenia a módnych doplnkov sa ukrýva vo vašom šatníku, niekedy si jednoducho neodpustíte kúpu nového trička či nohavíc. Problém nastáva pri pohľade na šatník, do ktorého by sa už nezmestil ani špendlík. Užívateľka s prezývkou Holly Vlogs prišla so skvelým spôsobom, ako nájsť každému kúsku oblečenia svoje miesto bez toho, aby ste museli zväčšovať šatník. Stačí na to kovové očko z hocijakej plechovky, vďaka ktorému sa vám do šatníka zmestí trikrát viac oblečenia.

Zdroj: Getty Images

Očko sa skladá z dvoch častí, z vyššieho a nižšieho oka. Vyššie zavesíte na háčik vešiaku, do spodného oka plechovky prevlečiete druhý vešiak. Na jednom jedinom vešiaku tak môžu visieť dva, tri, ale pokojne aj päť ďalších vešiakov.

Krátke Hollyino video si pozrelo už takmer 300-tisíc ľudí, ktorí si nevedia jej trik vynachváliť. "Wow, to som ešte nevidel, skvelý nápad," píše sa v jednom komentári. Mnohí sa zhodujú v tom, že ide o skutočne geniálny nápad, ktorý nestojí prakticky žiadne peniaze, no zato je veľmi efektívny.