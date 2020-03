KORONAVÍRUS Zdravotná sestra varuje: Týmto spôsobom sa vírus šíri najrýchlejšie!

NEW YORK - V čase pandémie odborníci častejšie upozorňujú na dôležité preventívne hygienické opatrenia, ktorými môžeme eliminovať riziko nákazy koronavírusom. Apeluje sa najmä na časté a dôkladné umývanie rúk, ale podľa zdravotnej sestry z Austrálie by sme nemali zabúdať ani na starostlivosť o nechty.

Zvýšená hygiena rúk patrí v týchto dňoch k najdôležitejším preventívnym opatrením pred šíriacou sa nákazou. Na facebookovej stránke TheMakeupSocial sa však objavil príspevok, v ktorom jedna austrálska zdravotná sestra upozorňuje na to, aby sme nezabúdali ani na hygienu nechtov. Odporúča preto skrátiť si ich dĺžku na minimum. "Nechty zachytávajú nečistoty, baktérie a zvyšky rôznych nečistôt. Ak sa nimi dotýkate tváre alebo úst, je to veľmi nebezpečné," píše v príspevku. "Pokiaľ si kvôli dĺžke nechtov nedokážete dostatočne umyť celé brušká prstov, vaše ruky zostávajú špinavé, hoci ste si ich umyli mydlom a vodou. V tomto období si preto nechty ostrihajte a udržujte ich krátke," spresnila.

Zdroj: Getty Images

Pri umývaní si môžeme napríklad pospevovať dlhšie melódie a tak si odstopovať potrebný čas, aby bolo umytie dôkladné. Ak máte dlhé nechty, celý proces to komplikuje. Môžete síce použiť kefku na nechty, musíte ju však stále udržiavať hygienicky čistú. "Zdravotné sestry nemôžu mať vo svojom povolaní dlhé nalakované nechty a nesmú si ich ani vylepšovať rôznymi implantátmi. Takéto pravidlo pre ne platí stále, bez ohľadu na to, či je vo svete pandémia alebo nie. Je to práve preto, lebo dlhé nechty zachytávajú množstvo vírusov a baktérií," uviedla sestrička.

Zdroj: Getty Images

Mnohí jej dali za pravdu a podotkli, že domovom viacerých škodlivých mikroorganizmov sú aj laky na nechty, prstene a obrúčky. Alergologička Purvi Parikhová z Langone Medical Center v New Yorku tiež upozornila na nebezpečenstvo prenosu infekcie, ku ktorému dochádza, ak sa dotýkame rukami tváre. "Zakaždým, keď sa dotknete svojej tváre a najmä úst, nosa a očí, tak do týchto častí prenášate množstvo škodlivých mikroorganizmov a môžete ochorieť. Jedným z najjednoduchších spôsobov prenosu infekcií a chrípkových vírusov do tela je obhrýzanie nechtov. A toto platí stále, nie iba teraz, keď zápasíme s pandémiou a mali by sme byť ešte viac opatrní," skonštatovala Parikhová.