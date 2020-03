VIDEO Najlepšie kamarátky po 17 rokoch odhalili šokujúce rodinné tajomstvo: Skoro som omdlela!

Večierok vo Philadelphii, na ktorom sa pred sedemnástimi rokmi stretli Ashley (31) a Latoya (29), môžu tieto dve mladé ženy označiť za osudový. Už počas prvého stretnutia totiž zistili, že sú naladené na rovnakú strunu, výborne si rozumeli a zostali v častom kontakte. Niekedy ich dokonca ľudia z okolia považovali za sestry. Časom sa ukázalo, že to tak aj je, čo potvrdili aj DNA testy.

Za rozuzlením tohto príbehu stáli fotografie, ktoré na sociálnej sieti zdieľala Ashley. Na niektorých z nich bola aj Latoya so svojím otcom Kennethom. Mama inej kamarátky muža na obrázkoch náhodou spoznala a prezradila jej, že práve on mal kedysi veľmi blízko k jej matke. Po tomto zistení sa Thomasová spojila s Wimberlyovou a poprosila ju, aby otcovi ukázala fotku jej mamy. Kenneth okamžite priznal, že s tou ženou prežil krátky románik, ale nevedel o tom, že by to mohlo mať aj nejaké "následky".

Pre Ashley, ktorej rodičia ako 15-ročnej oznámili, že muž, ktorý ju vychovával, nie je jej biologický otec, bol jej skutočný otec stále záhadou. Matka, ktorá zomrela pred jedenástimi rokmi, s ňou o tom nikdy nechcela hovoriť. Trojica sa preto rozhodla zdieľať náklady na DNA testy, aby sa definitívne ukázalo, ako to naozaj je.

Výsledky potvrdili, že kamarátky majú spoločného otca - Kennetha, a teda že sú nevlastné sestry. "Skoro som omdlela, keď som sa to dozvedela," vyhlásila Latoya v televíznej šou Good Morning America. Aj Ashley povedala, že je veľmi šťastná. Bola však šokovaná, keď zistila, že muž, ktorého väčšinu svojho života poznala ako otca svojej najlepšej priateľky, bol aj jej otcom. "Prvých pár nocí som nemohla spať. Som rada, že mám sestru. Ale pociťovala som divné emócie, lebo ten chlapík tu bol so mnou dlhý čas a ja som netušila, že je to môj otec." Teraz sa nová rodina snaží posunúť vpred a Kenneth pracuje na tom, aby si so svojou novoobjavenou dcérou vybudoval silnejší vzťah.