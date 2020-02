Dvadsať pesničiek, ktoré by si mal vypočuť úplne každý: Sú aj vaše obľúbené?

NEW YORK - Svetlo sveta uzrel rebríček skladieb, ktoré by ste si mali určite vypočuť. V jeho zostavovaní rozhodovala ich počúvanosť, umiestnenie a bodovanie v hitparádach a samozrejme aj množstvo ich predaja. Podľa odborníkov patria k tým najlepším a prvých dvadsať z nich možno vyhovie aj vášmu vkusu.

Portál msn.com v spolupráci s Business Insider zverejnil zoznam skladieb, ktoré patria k tým najpočúvanejším, najhranejším a komerčne najúspešnejším. V nasledujúcom článku nájdete rebríček dvadsiatich z nich. Veríme, že mnohé z nich patria aj k vašim srdcovkám.

Stairway to Heaven - Led Zeppelin

Podľa časopisu Rolling Stone patrí táto skladba medzi 500 najväčších piesní všetkých čias. Hudobná televízia VH1 ju tiež zaradila medzi tri najlepšie rockové piesne vôbec.

Highway to Hell - AC/DC

Sieň slávy Rock and Roll zahrnula túto pieseň na zoznam 500 piesní, ktoré formovali rokenrol.

Beutiful Day - U2

Skladba od najslávnejšej írskej kapely získala v roku 2001 tri ceny Grammy - za nahrávku roka, pieseň roka a najlepšie rockové vokálne vystúpenie v kategórii duet alebo skupina.

Born to Run - Bruce Springsteen

Taktiež patrí medzi 500 piesní Siene slávy Rock and Rollu. Zároveň skladbe patrí 21. miesto medzi 500 najvýznamnejšími pesničkami všetkých čias podľa časopisu Rolling Stone.

Lady (Hear Me Tonight) - Modjo

"Je to môj vyzváňací tón a vždy ním bol a bude. Jednoducho sa cítim dobre, kedykoľvek ho počujem, a to bez ohľadu na to, čo sa deje v mojom živote," uviedla Sarah Schmalbruchová z Business Insider.

Twist - Chubby Checker

Nahrávka z roku 1960 sa nachádza na samom vrchole rebríčka Billboard, kde vedie stovku najväčších horúcich singlov.

Smooth - Santana ft. Rob Thomas

Skladba z roku 1999 bola kedysi jednotkou na zozname najväčších popových skladieb všetkých čias.

Drops of Jupiter - Train

Drží sa na druhom mieste v zozname najväčších popových skladieb všetkých čias podľa rebríčka Billboard.

Hey Jude - The Beatles

Ide o jednu z troch piesní, ktoré sa udržali najviac týždňov na vrchole Billboard's Hot 100 v 60. rokoch minulého storočia. Túto skladbu určite nemusíme nikomu predstavovať. Je to tiež číslo osem na zozname 500 najväčších skladieb podľa časopisu Rolling Stone.

That's Alright - Elvis Presley

"Skladba je odzrkadlením kvality Elvisa a gitaristu Scottyho Moora. Odhaľuje, aký divoký bol rokenrol vo svojich začiatkoch," poznamenal Matthew DeBord z Business Insider.

Clair de Lune - Claude Debussy

Trochu netradičný výber z kategórie klasiky. Táto melódia sa objavila vo viacerých filmoch, napríklad v ságe Twilight či Dannyho jedenástka.

You Light Up My Life - Debby Boone

Americká speváčka ju nahrala v roku 1977. V sedemdesiatych rokoch sa udržala najviac týždňov v rebríčku Billboard's Hot 100.

Physical - Olivia Newton-John

Tento hit z roku 1981 sa na vrchole Billboard's Hot 100 udržal najviac týždňov v osemdesiatych rokoch.

Uptown Funk - Mark Ronson ft. Bruno Mars

Extrémne chytľavá pesnička tento rok oslávi už svoje desiate výročie a v rebríčku Billboard's Hot 100 kraľovala tiež pekne dlho.

Fast Car - Tracy Chapman

Časopis Rolling Stone skladbu zaradil na 167. miesto v zozname 500 najväčších piesní všetkých čias. Je to zároveň najviac oceňovaná pieseň, ktorej autorkou a interpretkou je žena.

Don’t Stop Believin’ - Journey

Je to karaoke klasika, ktorá je zároveň najobľúbenejšou melódiou na portáli Pandora s viac ako 20,2 miliónmi lajkov.

Billie Jean - Michael Jackson

Ide o najziskovejší singel niekdajšieho kráľa popu. Časopis Rolling Stone ju takisto považuje za najlepšiu pieseň od Michaela Jacksona.

Bohemian Rhapsody - Queen

Nezaradiť túto kultovú klasiku na zoznam by bolo obrovským hriechom. Asi sa nikto nebude diviť, že je tretím najziskovejším singlom v britských hitparádach v histórii.

Empire State of Mind - Jay-Z ft. Alicia Keys

Je to vyznanie mestu New York, ktoré sa objavilo aj v kinohite Sex v meste.